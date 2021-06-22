Mi hata raporu çözümü nedir? Xiaomi hata raporu için önemli bilgiler

Mi'ye bir hata raporu gönder hatası, Xiaomi cihazlarda karşılaşılan bir durum olarak kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Sistemdeki hata dolayısıyla çözüm yolu arama adına oluşturulan bu otomatik rapor, Xiaomi genel merkezinin yazılım birimine gönderilmekte, gönderilen hatanın çok sayıda olması halinde çözüm için harekete geçilmektedir.

Mİ HATA RAPORU BİLDİRİMİ ÇÖZÜMÜ

'Mİ'ye bir hata raporu analiz edilmek üzere gönderilsin mi' sorusu, hata ile karşılaşan Xiaomi kullanıcılarına çözüm üretebilmek amacıyla sistem tarafından yöneltilmektedir. 'Mİ'ye bir hata raporu analiz edilmek üzere gönderilsin mi' sorusuna onay veren kullanıcı, bu şekilde sorunu doğrudan ana merkeze göndermekte ve çözüme yönelik yazılımsal geliştirmelerin gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır.

Ancak bu işlem, sorunu anlık olarak çözmemekte ve Xiaomi mühendislerinin yazılım geliştirmelerini tamamlamasının ardından çözüm imkanı sağlamaktadır.