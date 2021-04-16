Mi Fan Festivali 2021'de dikkat çeken ürünler

Hindistan dışında yer alan bu pazarlarda, 6-12 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 3,05 milyon akıllı telefon ve 1,94 milyon ekosistem ürünü satıldı. Festival süresi boyunca 794.000 akıllı yaşam cihazı ve 799.000 akıllı giyilebilir cihaz satıldı.



Xiaomi'nin Kurucusu, Başkanı ve CEO'su Lei Jun, 6 Nisan'da Çin'de düzenlenen MFF partisinde şunları söyledi: "Geriye dönüp geçtiğimiz 11 yıla baktığımda kullanıcılarımızla sonsuza kadar arkadaş olmayı tercih ederek çok doğru bir adım atmış olduğumuzu görüyorum. Bu süre zarfında çeşitli zorluklarla karşılaştık, ancak Mi Fanları her seferinde özverili destekleri ve yardımlarıyla dostluklarını gösterdiler.”

Mi Fan Festivalinde ilgi gören ürünler



Mi 11 Ultra: Mi 11 Ultra, üçlü kamera kurulumuyla üstün fotoğrafçılık ve video özellikleri sunuyor. E4 malzemeyle hazırlanan 6,81 inç 120Hz WQHD+ Samsung Amoled dört kavisli Nokta Ekran ile Mi 11 Utra, yüksek bir renk performansı sunuyor. Önemli bilgileri ve selfie ön izlemesi sağlayan 1,1 inç AMOLED arka ekran da önemli bir nokta. Mi 11 Ultra gücünü Qualcomm Snapdragon 888 mobil platformundan alıyor.

Mi 11i: Mi 11i, çift hoparlör ve Dolby Atmos teknolojisini içeren ilk Xiaomi akıllı telefon modeli olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 4.520 mAh (tip) pili ve 33W hızlı şarj özellikleri sayesinde cihaz bütün gün kullanılabiliyor. Qualcomm'un en son Qualcomm Snapdragon 888 mobil platformu cihazın daha az enerji tüketmesine olanak tanıyor.

Mi 11 Lite 5G ve Mi 11 Lite: Mi 11 Lite 5G ve Mi 11 Lite model telefonlarda da yüksek kamera performanslarıyla öne çıkıyor. 10 bit TrueColor desteğine sahip 6,55 inç AMOLED Nokta Ekran, her iki cihazda da yüksek renk performansı sağlıyor.

Mi Smart Band 6: Yeni Mi Smart Band 6, büyük ekranı ve net çözünürlüğüyle öne çıkıyor. Çeşitli egzersiz aktiviteleri ile Mi Smart Band 6, uyku döngüsü takibinin yanı sıra SpO2 ve kalp atış hızının ölçümüne yardımcı oluyor.



Mi Smart Projector 2 Pro: Mi Smart Projector 2 Pro, 1920 x 1080 FHD görüntü kalitesi, DTS-HD ve Dolby Audio destekli dahili 10W hoparlörleri ile dikkat çekiyor. Çok yönlü trapezoid düzeltme sayesinde cihaz kolaylıkla konumlanabiliyor ve kurulabiliyor.

Redmi Note 10 Pro: Redmi Note 10 Pro, yüksek çözünürlüklü kamerası ve çeşitli kamera modlarıyla öne çıkıyor. Redmi Note 10 Pro gücünü Qualcomm Snapdragon 732G'den alıyor.



Redmi Note 10S and Redmi Note 10: Redmi Note 10S ve Redmi Note 10, güncellenmiş tasarımı ve klasik renkleriyle öne çıkıyor. Dörtlü kamera kurulumuna sahip her iki cihaz da harika uzak ve yakın çekim görüntüler yakalanmasına olanak tanıyor. Redmi Note 10S, MediaTek Helio G95, Redmi Note 10 ise Qualcomm Snapdragon 678 ile donatılmış.

Redmi Note 10 5G: Redmi Note 10 5G, tüm kullanıcıların 5G'den uygun fiyatlarla faydalanmalarını sağlıyor. 48MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü zahmetsizce fotoğraf çekmeye olanak tanıyor. Redmi Note 10 5G, uzun ömürlü 5.000 mAh (tip) pil ve 18W hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.