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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 29.06.2020 - 06:47,Son Güncelleme:

Mezuniyet sergisi, yeni tip koronavirüs nedeniyle sanal ortama taşındı

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Mezuniyet sergisi, yeni tip koronavirüs nedeniyle sanal ortama taşındı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, her yıl gerçekleştirdiği mezuniyet sergisini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl sanal ortama taşıdı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü'nden toplam 35 öğrencinin 120 çalışması, internet üzerinden sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde tasarladıkları afiş, basın ilanı, dergi, broşür tasarımları, infografikler, kurumsal kimlik, ambalaj, etiket, stant, albüm kapağı, mobil uygulama arayüz ve katalog tasarımları, resim ve seramik çalışmaları ile cam tasarımları gibi farklı türde eserler yer alıyor.
Öğrenciler, mezuniyet sergilerinin dijital ortamda sunulmasıyla, farklı bakış açıları ve sanatsal duyarlılıkla ürettikleri eserlerini, teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanarak daha çok kişiye ulaştırma fırsatı buldu.

Sanal mezuniyet sergisi "https://tinyurl.com/omugsfsergi" adresinden ziyaret edilebiliyor.

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