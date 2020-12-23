Metro 2033 Redux sistem gereksinimleri neler?
Metro 2033 Redux sistem gereksinimleri ile öne çıkıyor. Normalde 31 TL olan oyunu ücretsiz olarak erişime açan Epic Games, Metro 2033 için sistem gereksinimleri bilgisini yayımladı. İşte, Metro 2033 sistem gereksinimleri bilgisi
Metro 2033 Redux sistem gereksinimleri ile araştırılan oyunlar arasında yer alıyor. Epic Games'in her gün dağıttığı ücretsiz oyunlar arasında yer alan Metro 2033'ün Epic Games'te yer alan oyun tanıtımı şu şekilde;
"2013'te dünya, neredeyse tüm insanlığı yok eden ve dünya yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet benzeri bir olayla harap oldu. Hayatta kalan bir avuç insan, Moskova'nın yeraltı derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir Karanlık Çağa girdi.
Yıl 2033. Bir neslin tamamı yer altında doğup büyüdü ve kuşatılmış Metro İstasyonu Şehirleri hayatta kalmak için mücadele ediyor, hem birbirleriyle hem de dışarıda bekleyen mutant canavarlarla.
Yangından önceki son günlerde doğan fakat yer altında büyüyen Artyom'sunuz. Şehir sınırlarının ötesine hiç geçmemişken kaçınılmaz bir olay, insanoğlundan geriye kalanları yaklaşan korkunç bir tehdit hakkında uyarmak üzere son çare olarak Metro sisteminin kalbine gidilmesini gerektiriyor.
Yolculuğunuz sizi, metro altındaki unutulmuş mezarlardan, eylemlerinizin insanlığın kaderini belirleyeceği, yukarıdaki ıssız ve çorap topraklara götürüyor.
Peki ya asıl tehdit içerideyse?"
METRO 2033 REDUX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum
Önerilen
İşletim SistemiWindows Vista, 7 veya 8 (yalnızca 64 bit)
İşletim SistemiWindows 7 veya 8 (yalnızca 64 bit)
İşlemciÇift Çekirdekli CPU (2.2+ GHz Çift Çekirdekli CPU veya üzeri)
İşlemciHerhangi Bir Dört Çekirdekli veya 3.0+ GHz Çift Çekirdekli CPU
Bellek2 GB RAM
Bellek4 GB RAM
Ekran KartıDirectX 10, Shader Model 4 uyumlu ekran kartları (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250 gibi)
Ekran KartıDirectX 11 uyumlu ekran kartı (GeForce GTX 480 ve üzeri)
DirectXSürüm 10
DirectXSürüm 11
Depolama10 GB kullanılabilir alan
Depolama10 GB kullanılabilir alan
Ek NotlarYalnızca 64 bit
Ek NotlarYalnızca 64 bit
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