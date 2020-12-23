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Teknoloji
Haber Giriş: 23.12.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Metro 2033 Redux sistem gereksinimleri neler?

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Metro 2033 Redux sistem gereksinimleri neler?
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Metro 2033 Redux sistem gereksinimleri ile öne çıkıyor. Normalde 31 TL olan oyunu ücretsiz olarak erişime açan Epic Games, Metro 2033 için sistem gereksinimleri bilgisini yayımladı. İşte, Metro 2033 sistem gereksinimleri bilgisi

Metro 2033 Redux sistem gereksinimleri ile araştırılan oyunlar arasında yer alıyor. Epic Games'in her gün dağıttığı ücretsiz oyunlar arasında yer alan Metro 2033'ün Epic Games'te yer alan oyun tanıtımı şu şekilde;

"2013'te dünya, neredeyse tüm insanlığı yok eden ve dünya yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet benzeri bir olayla harap oldu. Hayatta kalan bir avuç insan, Moskova'nın yeraltı derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir Karanlık Çağa girdi.

Yıl 2033. Bir neslin tamamı yer altında doğup büyüdü ve kuşatılmış Metro İstasyonu Şehirleri hayatta kalmak için mücadele ediyor, hem birbirleriyle hem de dışarıda bekleyen mutant canavarlarla.

Yangından önceki son günlerde doğan fakat yer altında büyüyen Artyom'sunuz. Şehir sınırlarının ötesine hiç geçmemişken kaçınılmaz bir olay, insanoğlundan geriye kalanları yaklaşan korkunç bir tehdit hakkında uyarmak üzere son çare olarak Metro sisteminin kalbine gidilmesini gerektiriyor.

Yolculuğunuz sizi, metro altındaki unutulmuş mezarlardan, eylemlerinizin insanlığın kaderini belirleyeceği, yukarıdaki ıssız ve çorap topraklara götürüyor.

Peki ya asıl tehdit içerideyse?"

METRO 2033 REDUX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

Önerilen

İşletim Sistemi

Windows Vista, 7 veya 8 (yalnızca 64 bit)

İşletim Sistemi

Windows 7 veya 8 (yalnızca 64 bit)

İşlemci

Çift Çekirdekli CPU (2.2+ GHz Çift Çekirdekli CPU veya üzeri)

İşlemci

Herhangi Bir Dört Çekirdekli veya 3.0+ GHz Çift Çekirdekli CPU

Bellek

2 GB RAM

Bellek

4 GB RAM

Ekran Kartı

DirectX 10, Shader Model 4 uyumlu ekran kartları (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250 gibi)

Ekran Kartı

DirectX 11 uyumlu ekran kartı (GeForce GTX 480 ve üzeri)

DirectX

Sürüm 10

DirectX

Sürüm 11

Depolama

10 GB kullanılabilir alan

Depolama

10 GB kullanılabilir alan

Ek Notlar

Yalnızca 64 bit

Ek Notlar

Yalnızca 64 bit
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