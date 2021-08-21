Metreküp İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Word Ve Excel'de Metreküp İşareti Yapımı

Klavye üzerinde birçok sayı, harf ve sembol bulunmaktadır. Fakat metreküp sembolü klavye üzerinde yer almamaktadır. Klavye üzerinde kısa yollar ile metreküp sembolünü oluşturabilmek mümkündür.

Metreküp İşareti Nasıl Yapılır?

Metreküp işareti bilgisayarlarda klavye üzerinden yazabilmek için karakter bölümü kullanılabilir. Klavyeden metreküp yazabilmek için şu adımlar takip edilmesi gerekir:

- Bilgisayarın arama bölümüne karakter eşlem yazılmalıdır.

- Karşılaşılan karakter eşlem seçeneği seçilmelidir.

- Ardından gelişmiş görünüm seçeneği işaretlenmelidir.

- Daha sonra Unıcode'a git bölümüne 00B3 yazılmalı ve Enter tuşuna basılmalıdır.

- Ardından en üst kısımda çıkan üslü işaretine tıklayıp seç butonu tıklanmalıdır.

- Sonrasında kopyala butonuna tıklanmalı ve kullanılacak yere yapıştırılmalıdır.

- Bu üslü işareti m harfinin yanına yapıştırılır ise metreküp işareti oluşacaktır.

Klavye ile Word ve Excel'de Metreküp İşareti Yapımı

Bilgisayarlar günlük hayatta pek çok kişi tarafından çok sık kullanılan elektronik aletlerdir. Bu nedenle klavye üzerinden pek çok sembol oluşturabilmek mümkündür. Fakat bazı semboller klavye üzerinde bulunmamaktadır. Bu nedenle bilgisayar kullanıcıları klavyede bulunmayan sembollerin nasıl oluşturulacağı hakkında araştırmalar yapmaktadır. Bunlardan birisi de metreküp işaretidir.

Metreküp işareti klavye üzerinden iki farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan birincisi karakter eşlem tablosu ikinci yöntem ise tuş kombinasyonlarıdır. Alt tuşuna basılı tutarak klavyenin Numlock bölümünden 0179 sayıları girilmelidir. Yani Alt+0179 kısa yolu kullanılarak Word, Power Point, Not Defteri, Notepad gibi programlarda m harfinin yanına üslü simgesini ekleyerek metreküp işaretini yazabilirsiniz.