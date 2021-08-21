Metrekare İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Word Ve Excel'de Yapımı Ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)
Metrekare, 17. yüzyıldan beri dünya genelinde kullanılmakta olan bir alan birimidir. Bir alanın metrekaresinin doğu hesaplanabilmesi için o alanın kare ya da dikdörtgen biçiminde olması gerekir. 1 metrekare 1000000 cm kare ve 1000000 desimetrekare'dir. 1 kilometrekarenin karşılığı ise 1000000.00 metrekareye eşittir. Alan hesaplamalarında, mimarlık ve emlak sektörlerinde sıklıkla kullanılan bu alan biriminin işareti ise ''m²'' şeklinde yazılır. Klavye ile Word ve Excel'de metrekare işareti nasıl yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Bir alanın eni ve boyu toplandığında o evin kaç metre olduğu öğrenilir. Alanların metrekaresini ölçmek içinse enin ve boyun çarpılması gerekir. Bu alan birimi evrensel standartlarda olduğu için dünya genelinde aynı şekilde ölçülür.
Metrekare İşareti Nasıl Yapılır?
Klavyede metrekare işareti yapmak için beş ayrı tuşa sırayla basılması gerekir. Önce alt tuşuna, sonra sırayla 0, 1, 7 ve 8 tuşlarına basılmalıdır.
Not: Bazı kaynaklarda metrekare işareti M2 şeklinde yazılsa da işaretin doğru yazılışı ''m²'' şeklindedir.
Metrekare İşaretinin Klavye ile Word ve Excel'de Yapımı
Tüm matematiksel işlemlerde ve ölçümlerde kullanılan işaretler evrenseldir. Bu işaretlerin tamamı Windows 10 8, 7 ve Mac klavyelerinde aynı şekilde yapılır.
Excel'de metrekare yazmak için önce m harfi ve yanına 2 yazılır. Örneğin M1 ya da M9. M ile rakam arasında boşluk bırakılmamalıdır. Daha sonrasında rakamın üstüne sağ tıklayıp ''hücreleri biçimlendir'' seçeneğine basılmalıdır. M Çıkan pencerede ''M²'' işaretini yapmak için son olarak ''alt simge'' seçeneğine tıklanması yeterlidir.
Word dosyasında da aynı şekilde M harfi ile 2 rakamı bitişik yazılır. Daha sonra rakamın üstüne sağ tıklanarak sırasıyla ctrl, alt ve 4 tuşlarına basılır. Metrekare işaretini çoğaltmak için ctrl + c, yapıştırmak içinse ctrl + x tuşlarına basılması gerekir.