Metrekare İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Word Ve Excel'de Yapımı Ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Bir alanın eni ve boyu toplandığında o evin kaç metre olduğu öğrenilir. Alanların metrekaresini ölçmek içinse enin ve boyun çarpılması gerekir. Bu alan birimi evrensel standartlarda olduğu için dünya genelinde aynı şekilde ölçülür.

Metrekare İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede metrekare işareti yapmak için beş ayrı tuşa sırayla basılması gerekir. Önce alt tuşuna, sonra sırayla 0, 1, 7 ve 8 tuşlarına basılmalıdır.

Not: Bazı kaynaklarda metrekare işareti M2 şeklinde yazılsa da işaretin doğru yazılışı ''m²'' şeklindedir.

Metrekare İşaretinin Klavye ile Word ve Excel'de Yapımı

Tüm matematiksel işlemlerde ve ölçümlerde kullanılan işaretler evrenseldir. Bu işaretlerin tamamı Windows 10 8, 7 ve Mac klavyelerinde aynı şekilde yapılır.

Excel'de metrekare yazmak için önce m harfi ve yanına 2 yazılır. Örneğin M1 ya da M9. M ile rakam arasında boşluk bırakılmamalıdır. Daha sonrasında rakamın üstüne sağ tıklayıp ''hücreleri biçimlendir'' seçeneğine basılmalıdır. M Çıkan pencerede ''M²'' işaretini yapmak için son olarak ''alt simge'' seçeneğine tıklanması yeterlidir.

Word dosyasında da aynı şekilde M harfi ile 2 rakamı bitişik yazılır. Daha sonra rakamın üstüne sağ tıklanarak sırasıyla ctrl, alt ve 4 tuşlarına basılır. Metrekare işaretini çoğaltmak için ctrl + c, yapıştırmak içinse ctrl + x tuşlarına basılması gerekir.