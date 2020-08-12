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Haber Giriş: 12.08.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Meteor yağmuru bu akşam Yedigöller'den izlenebilecek

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Meteor yağmuru bu akşam Yedigöller'den izlenebilecek
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Bolu'daki fotoğrafseverler ve gökyüzü tutkunları, 12 Ağustos'ta gerçekleşecek meteor yağmurunu "Bolu'da Göktaşı Yağmuru" etkinliğinde izleyebilecek.

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından Yedigöller yolu üzerinde yer alan Ayı Kayası bölgesinde gerçekleştirilecek etkinlik, gökyüzü tutkunları ile fotoğrafseverleri bir araya getirecek.

Dernek üyelerinin yanı sıra gerek Bolu'da yaşayan, gerekse diğer illerden meteor yağmurunu izlemek isteyen fotoğraf tutkunları için düzenlenecek etkinlik için hem ışığın en az olduğu hem de doğayla iç içe bir mekan seçildi.

Bolu'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ayı Kayası mevkisinde yarın saat 22.00 sularında bir araya gelecek fotoğraf tutkunları, yaklaşık 1700 rakımlı tepede hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyerek, bu eşsiz anı fotoğraflama imkanı bulacak.

- "Bu eşsiz doğa olayını izlemek için etkinlik düzenliyoruz"

BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, AA muhabirine, bu eşsiz doğa olayını izlemek ve fotoğraflamak için dernek olarak bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

BOFSAD olarak daha önceki yıllarda da başta meteor yağmurları olmak üzere değişik gökyüzü olaylarını izleyerek fotoğrafladıklarını dile getiren Canbaş, "Bunu yapma amacımız, bizde fotoğraf eğitimi alan arkadaşlarımıza gece fotoğraf çekim tekniklerini öğretmek. Hem meteor yağmurlarını izliyoruz hem de eğitimin bir parçası olan gece çekim tekniklerini uyguluyoruz. Fotoğraf çeken ve çekmek isteyen, astrolojiye ilgi duyanların en çok beklediği olaylardan biri de meteor yağmuru." diye konuştu.

Hamza Canbaş, Yedigöller bölgesinde düzenleyecekleri etkinliğe tüm fotoğrafseverleri ve gökyüzü meraklılarını beklediklerini de dile getirdi.

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