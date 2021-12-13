Metaverse nedir? Kripto dünyasını derinden etkiledi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca az önce açıkladı Müjdeyi bu sözlerle duyurduBakan Koca az önce açıkladı! Müjdeyi bu sözlerle duyurdu#Sağlık Bakanlığı
Omicrona karşı en etkili aşı belli olduOmicron'a karşı en etkili aşı belli oldu!#Omicron Varyantı
Şampiyonlar Liginde dev eşleşme Messi - Ronaldo düellosu ve Burak Yılmaza zorlu rakip...Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşme! Messi - Ronaldo düellosu ve Burak Yılmaz'a zorlu rakip...#Şampiyonlar Ligi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek İstanbulda ekonomi zirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek! İstanbul'da ekonomi zirvesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından piyasaya 4üncü müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya 4'üncü müdahale#Merkez Bankası
Süt fiyatlarındaki artışa tepki: Fahiş fiyat değil, vurgun buSüt fiyatlarındaki artışa tepki: Fahiş fiyat değil, vurgun bu#Süt
Asgari ücrette kritik gün Zam bugün açıklanacak mı İşte önemli gelişmelerAsgari ücrette kritik gün! Zam bugün açıklanacak mı? İşte önemli gelişmeler#Asgari Ücret
Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında tarih verdi: Marmaraya kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen canlı yayında tarih verdi: Marmara'ya kar geliyor#Meteoroloji
ABD bu açıklama ile sarsıldı... Mehmet Özden flaş sözlerABD bu açıklama ile sarsıldı... Mehmet Öz'den flaş sözler!#Mehmet Öz
Komşudan tepki çeken karar... Bu görüntü tarih olacakKomşudan tepki çeken karar... Bu görüntü tarih olacak!#İran
İngilizlerden şaşırtan iddia Vodafone Parkta sıcak saatler... Diagne detayı...İngilizlerden şaşırtan iddia! Vodafone Park'ta sıcak saatler... Diagne detayı...#Beşiktaş
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...#İngiltere Kraliyet Ailesi
Prensesin gizemli hastalığı hakkında yok artık dedirten iddiaPrenses'in gizemli hastalığı hakkında "yok artık" dedirten iddia! #Charlene Wittstock
İşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladıİşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladı #Miss Universe
Ceyhun Fersoyu darp ettiler Ünlü oyuncu olaylı gecenin perde arkasını anlattıCeyhun Fersoy'u darp ettiler! Ünlü oyuncu olaylı gecenin perde arkasını anlattı#Ceyhun Fersoy
HABERLERTeknoloji Haberleri

Metaverse nedir? Kripto dünyasını derinden etkiledi

#Metaverse#Metaverse Nedir#Metaverse Ne Demek
Metaverse nedir Kripto dünyasını derinden etkiledi

Metaverse nedir ve ne demek sorusu pek çok kripto para yatırımcısının gündeminde yer almaya devam ediyor. Fiziksel hayat ile sanal hayatı birleştirmeyi amaçlayan metaverse, Facebook öncülüğünde dikkat çekiyor. Dijital insan avatarlarının ön plana çıkacağı metaverse, farklı kollarda işlevsellik kazanacak. Peki, metaverse ne demek? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Metaverse tabiri, son günlerde kripto para piyasasını yakından takip eden kişilerin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Sanal dünyayı gerçek hayatla birleştirmeyi amaçlayan bir sistemin temelini oluşturacağı söylenen metaverse, uzak ile yakını bir araya getirecek. Böylece, iki farklı noktada bulunan kişiler, aynı mekanda bulunabilecek. İşte, metaverse hakkında merak edilen detaylı bilgiler

METAVERSE NE DEMEK?

Metaverse, pek çok değişikliği mümkün kılacak. Bunlardan bazılarının ise şu şekilde sıralandığı söylenebilir;

1- Burada herkes özelleştirilebilir bir dijital avatar / karakter haline gelebilecek.

2- Arkasında gerçek insanların olduğu dijital avatarlar, sanal ortamda bir araya gelebilecek.

3- Metaverse gerçekliği İLE kilometrelerce uzaktaki insanlar iş toplantılarını istedikleri yerde yapabilecek.

SANAL DÜNYA İLE FİZİKSEL DÜNYA NASIL BİRLEŞECEK?

Haberin Devamı

METAVERSE temel seviyede birçok bilim kurgu filminde gördüğümüz gerçeklikten kaçış sağlayan ‘sanal bir dünya’ olarak nitelendirilebilir. Metaverse merkezli sanal dünyalara girişi, akıllı gözlükler, VR yani sanal gerçeklik ya da AR yani arttırılmış gerçeklik başlıkları üzerinden sağlayacak Meta, burada herkesi özelleştirilebilir bir dijital avatar/karakter haline getirecek. Bu arkasında gerçek insanların olduğu dijital avatarlar, metaverse’ye özel “Horizon” ağı içerisinde etkileşime girebilecek, farklı sanal olarak yaratılan ortamlara gezmeye gidebilecek, oyun oynayabilecek, konser izleyebilecek, sanal olarak sosyalleşilebilecek ya da ortak çalışma yapabilecek.

Metaverse nedir Kripto dünyasını derinden etkiledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Metaverse#Metaverse Nedir#Metaverse Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!

#Emmett Till