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HABERLERTeknoloji Haberleri

Metaverse ekosistemine hazır mıyız?

#Metaverse#Ekosistem#Facebook
Metaverse ekosistemine hazır mıyız

Dijital ekonomiler hızla etki alanlarını genişletirken, Facebook’un şirket adını “Meta” olarak değiştirmesiyle odaklarımız “Metaverse” teknolojileri üzerine kaydı. “Meta” ve “universe” kelimelerinin kaynaştırılmasıyla oluşan “Metaverse” gerçek ve sanal dünyanın birleştiği bir “dijital dünya” olarak tanımlanabilir. Daha somut ifadelerle açıklamak gerekirse, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik ürünlerine ve hizmetlerine dayanan teknolojiler bizleri bekliyor…

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“BİR SONRAKİ ‘HARİKA’ İŞ PLATFORMU”

Günümüzde Metaverse bilim kurgu dünyasının gerisinde kalmış gibi görünse de yeni bir içerik ortamı olarak, binlerce hatta milyonlarca yeni değer üretme potansiyeline sahip ve fütüristik bir teknoloji ekosistemi vadediyor. Dijital ekonominin tüm bileşenleri, blok zinciri teknolojisi, NFT gibi yenilikler de eklendiğinde Metaverse kavramı için “bir sonraki harika iş platformu” diyebiliriz.

Metaverse sayesinde mevcut İnternet ekosisteminde gördüklerimizden daha fazla sayıda ve çeşitlilikte fırsat, iş ve içerik üretilebilir. Metaverse ile birlikte ödeme işlemleri, kimlik doğrulama, işe alımlar, reklamlar, içerik oluşturma, güvenlik ve benzeri her şeyi yönetmek için yeni şirketler, ürünler ve hizmetler ortaya çıkması bekleniyor. Bu da günümüzdeki birçok çalışanın işlerinin son bulacağını ve dönüşeceği anlamına geliyor demek.

HANGİ ALANLAR METAVERSE İLE DEĞER KAZANACAK?

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Şimdilik oyun sektörü ağırlıklı bir pazar olarak görülmesine rağmen gelecekte pek çok alanın Metaverse teknolojileriyle yeniden şekillenmesi bekleniyor. Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, bu yeni ekosistemin şekillendireceği sektörlerden bahsederken “iş yapış şekillerinin derinden etkileneceğinin” altını çiziyor. Erkul “Öncelikle şirketin pazarlama stratejileri, ticaret yapış biçimlerinin metaverse ile tekrar yapılanacağını söyleyebiliriz. Şirket kültürleri metaverse üzerinde deneyimlere göre yeni bir hat çizecek. Özellikle perakende, moda gibi e-ticaretin hakim olduğu alanlar yeniden yapılanacak. Bir diğer önemli alan eğitim sektörü olacak. Pandemiyle birlikte tamamen uzaktan eğitim modeline geçtiğimiz bu günlerde özellikle pratik derslerin ertelenmesi ya da iptalleri yaşandı, metaverse teknolojilerine dayalı yeni sanal öğrenme deneyimleri de bizleri bekliyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Araştırmalara göre, sadece AR pazarının 2023'te 18 milyar doları aşacağı ve 2022'ye kadar yaklaşık 3,5 milyar AR kullanıcısı olacağı öngörülüyor. Bu, dünya nüfusunun %25'inden fazlasına tekabül etmektedir.

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#Metaverse#Ekosistem#Facebook

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