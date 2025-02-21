Meta'dan yöneticilerine yüzde 200 ikramiye

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Meta, yüzde 5 işten çıkarmanın ardından daha büyük yönetici ikramiyesi planını onayladı. Perşembe günü yapılan bir başvuruya göre, Meta'nın üst düzey yöneticileri, şirketin yeni yönetici ikramiye planı kapsamında, daha önce kazandıkları yüzde 75'lik orandan, baz maaşlarının yüzde 200'ü kadar ikramiye kazanabilecekler.

Şirket yaptığı bildirimde, bonus planının "icra memurlarını şirket önceliklerine odaklanmaya motive etmek ve onları şirket sonuçları ve başarıları için ödüllendirmek" için tasarlanmış "değişken nakit teşvikler" sağladığını söyledi.

Şirket, planın bonus paketinin temel ücretinin yüzde 75'inden yüzde 200'üne yükseltilmesine izin vereceğini belirtti.

Bonus artışı Meta CEO'su Mark Zuckerberg için geçerli olmayacak.

Prim artışı, bu ay Meta'da yaklaşık 4.000 çalışana denk gelen işgücünün yüzde 5'ini hedefleyen bir başka işten çıkarma turunun ortasında geldi.