Meta, 2025'te yapay zekâyı bize giydirecek!

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Meta'nın sızdırılan bir şirket içi notuna göre, firmanın 2025 yılında bir kaç taneden fazla yeni giyilebilir ürün tanıtacağı ortaya çıktı. Bunların ağırlıkla gözlük ve kafa setleri olması bekleniyor.



Business Insider haberine göre, Meta CTO'su Andrew Bosworth'un gönderdiği bilgi notu, şirketin 2025 yılı donanım planlarına ışık tutuyor. Not, Meta'nın şirket içi forumunda "2025: Mükemmellik Yılı" başlığı ile paylaşıldı.



Buna göre, 2024 yılı Meta'nın donanım cihazları açısından en başarılı yılı oldu.



Bosworth, Meta'nın 2025 yılında "avantajlarına" daha da yüklenerek, yarım düzine yeni YZ giyilebilir ürün sunacağını belirtiyor. Bahsi geçen avantaj ise büyük ihtimalle Meta'nın başarıya ulaşan Ray-Ban akıllı gözlükleri ve Meta Quest serisi cihazlar.



Bosworth'in gönderisi şu ifadeleri içeriyor: "Önümüzdeki yıl, benim 8 yıllık Reality Labs'deki maceramın en kritik yılı olacak. Pazarda şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi ürünlere sahibiz ve avantajımızı, bir düzine daha YZ tarafından güç verilen giyilebilir ürünü piyasaya sürerek pekiştireceğiz. Satışları, elde tutma oranını ve katılımı her alanda, ama özellikle de MR alanında artırmamız gerekiyor. Uzun vadeli planlarımızın bir şansı olabilmesi için, Horizon Worlds'ün mobilde kesinlikle patlama yapması gerekiyor. Eğer tarihin ağırlığını üzerinizde hissetmiyorsanız, dikkatinizi vermiyorsunuz demektir. Bu yıl göstereceğimiz tüm çaba tarih kitaplarına vizyonerlerin işi mi, yoksa efsanevi bir talihsizlik olarak mı geçecek belli olacak."



Bakalım Meta, hangi ürünleri piyasaya sürecek.