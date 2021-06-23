Messenger indir - Messenger nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Messenger uygulaması

Cep telefonlarında android ve İOS işletim sistemine geçildiği dönemlerde Facebook uygulamasının sohbet kısmının daha pratik bir şekilde kullanılması için geliştirilen Messenger programı son yapılan değişikliklerle birlikte görüntülü konuşma ve sesli konuşma gibi özelliklerini de içinde barındırmaktadır.

Messenger Nedir ve Ne İşe Yarar?

Messenger ilk geliştirildiği dönemlerde sadece Facebook uygulamasındaki sohbet kısmını etkin kullanabilmek için geliştirildi. Messenger uygulamasının son güncellemeleri ile birlikte görüntülü konuşma ve sesli konuşma özellikleri de geliştirildi. Bu sayede Facebook hesapları arasında görüntülü konuşma sağlanabilmektedir. Burada önemli olan iki tarafında Facebook hesaplarına kayıtlı olmasıdır. Facebook'un yanı sıra son yapılan geliştirmeler ile birlikte de SMS uygulaması da Messenger'a entegre edilmiştir. Bu sayede mesajlar bölümünü kullanmadan Messenger uygulaması üzerinden SMS'ler görülebilmektedir.

Messenger Nasıl İndirilir?

Messenger uygulaması Android cihazlarda Google Play Store ve İOS cihazlarda App Store uygulamasından indirilebilmektedir. Uygulama sayfasından uygulamayı yükle butonuyla indirilmesi sağlanır. Bu sırada uygulamadan çıkış yapılmaması, internet bağlantısının kopmaması ve telefonun kapatılmaması gerekmektedir.

Messenger iOS App Store İndirme Linki

Messenger uygulaması İOS işletim sistemi için https://apps.apple.com/tr/app/whatsapp-messenger/id310633997?l=tr linkinden ve ayrıca telefonlarda bulunan App Strore uygulamasından indirilebilir. Bu link sadece İOS işletim sistemi kullanan cihazlarda yeni İphone sürümleri için geçerlidir. Son geliştirilen güncellemeler ile birlikte Messenger özelliklerini tam olarak kullanabilmek için cihazın İphone 6 ve üstü modelleri olması gerekmektedir.

MESSENGER İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Messenger Android Google Play İndirme Linki

Messenger cihazlar için Messenger indirme linki ise https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca&hl=tr&gl=US şeklindedir. İphone harici tüm Android cihazlarda kullanılabilmektedir. Ayrıca Android cihazlardan Google Play Store uygulaması ile de Messenger uygulaması indirilebilir. Genel olarak Android cihazların 2012 yılından sonra Messenger uygulamasının son sürümü çalışabilmektedir.

MESSENGER ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Messenger Nasıl Yüklenir?

Messenger uygulaması Android cihazlarda Google Play Store ve İOS cihazlarda App Store uygulamasından indirilebilmektedir. Facebook hesabına bağlı olması gereken Messenger uygulamasını kullanmak için önce Facebook uygulamasını indirmek gerekmektedir. Ancak bu durum zorunlu değildir. Facebook hesabındaki kişileri görebilmek için uygulamanın açılması gerekmektedir. Ayrıca Messenger uygulaması ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

Messenger Nasıl Kullanılır?

Messenger uygulaması indirdikten sonra, Facebook hesabına bağlantı yapılarak kullanılabilir. Facebook hesabı yoksa ve Messenger uygulaması kullanmak için uygulama indirdikten sonra hesap oluşturduktan sonra kullanım sağlanabilir. Messenger uygulamasında telefon numarası SMS doğrulama kodu ile giriş yapılabilmektedir.

Messenger Özellikleri Neler? Messenger İncelemesi

Messenger'in en temel özelliği Facebook hesabından veya SMS uygulamasından gelen mesajlar sayesinde yazılı olarak sohbet edebilme imkanıdır. Ayrıca Messenger uygulamasından resim, belge ve videoda gönderilebilmektedir. Bunun yanı sıra Messenger uygulamasından görüntülü konuşma ve sesli konuşma da yapılabilmektedir.

Messenger uygulaması eğer Facebook'tan kullanılacaksa telefonun internet özelliğinin açık olmasına dikkat edilmelidir. SMS olarak kullanılacaksa internete gerek yoktur. Messenger özelliği Facebook uygulamasının açık olduğu tüm cihazlarda kullanılabilmektedir. Bu özelliği de çoklu kullanım seçeneğini sunmaktadır. SMS uygulaması sadece kullanılan cihaza özgüdür. Diğer cihazlarda sürüm güncellemesine bağlı olarak başka cihazların SMS'leri görülmemektedir.

Messenger Nasıl Silinir?

Messenger uygulamasının silinmesi Android cihazlarda Ayarlar - Uygulamalar - Messenger - Kaldır seçeneği ile sağlanmaktadır. İOS cihazlarda ise Messenger uygulamasının üstüne basılı tutarak Uygulamayı sil seçimi ile yapılabilir. Uygulamayı Sil sekmesinde Sil onaylaması yapılması gerekmektedir.