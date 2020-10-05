Meslek lisesinde "yüksek teknolojili üretim" hedefi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 ilde belirlenen 36 meslek lisesinden biri olan okulda yerli ve milli altyapıya sahip olacak Ar-Ge merkezinde mesleki eğitim, üretim, tasarım ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

Üretilecek katma değerli ürünlerin marka, patent ve tasarımları tescil edilerek üretim kapasiteleri artırılacak Ar-Ge merkezlerinde, uygulamalı eğitimler de yapılarak donanımlı insan kaynağı yetiştirilecek.

Mesleki eğitimin inovasyonla bağı güçlendirilip, kalitenin sürekli iyileştirilmesiyle mezunların istihdamı desteklenecek. Okul müdürü Metin Sezer, AA muhabirine, MEB tarafından "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" vizyonu kapsamında bir hareket başlatıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un onayı, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in takibi ve koordinasyonuyla 20 ilde belirlenen meslek liselerinde Ar-Ge merkezi kurulacağını belirten Sezer, şöyle devam etti:

"Ar-Ge merkezlerinde yüksek teknoloji ürünleri, marka, patent tescilleri, uygulamalı eğitimlerle insan kaynağı yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Okulumuzda oluşturulacak Ar-Ge merkezi ile üreteceğimiz yeni teknolojilerle hem okulumuzdaki hem de civar okullar ve bölgemizdeki öğrencilerin projeleri, hayalleri, hedefleri, icatları için bir fırsat tanınacak ve bunlar desteklenecek. Aslında buralarda geleceğin mucitleri için bir kuluçka merkezi, bir üretim merkezi gibi çalışmalar yapılacak."

Sezer, Bursa'nın otomotiv ana sanayisinin üretim merkezi bir şehir olduğunu vurguladı.

Lisenin, otomotiv üreticilerine kaynak sağlayan, destekleyen bir üretim ve eğitim merkezi olduğunu dile getiren Sezer, "Elektrikli araçlarla üretim yapan tüm firmalarla ilgili eleman yetiştirmekteyiz. Dolayısıyla hem lise sonrasındaki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması hem de üniversiteye gençlerin yetiştirilmesi noktasında güçlü bir altyapımız var. Her alanda kaynakçı, elektrikçi, otomasyoncu, makineci, bilişimci, tasarımcı yetiştirilmek üzere eğitim veriyoruz." dedi.

Sezer, OİB'in destekleriyle altyapısı güçlendirilen okulda öğrencilerin MEB'in sağladığı imkanlarla üretim yaptığını aktardı.

Ar-Ge merkezinin ilk projesi "3 fonksiyonlu yazıcı

Makine Teknolojisi Alanı atölye şefi ve proje koordinatörü Hasan Alkan da Ar-Ge merkezinde üretilecek ilk ürün olan 3 fonksiyonlu yazıcı hakkında bilgi verdi.

Bölüm ve atölyenin imkanlarıyla kendi 3 boyutlu yazıcılarını tasarladıklarını bildiren Alkan, şu ifadeleri kullandı:

"2016 yılında masaüstü mini bir CNC tezgah yaptık. 'Öğrenci başına CNC tezgahta geçirilen süreyi nasıl artırabiliriz?' diye düşündük ve yine mini bir CNC tezgahı yapmıştık. Daha sonra kalemle yazı yazan bir robot imalatını gerçekleştirdik, üzerine lazer yakma aparatı koyduk. Sonra baktık ki mekanik sistemler 3'ünde de aynı, bu 3'ünü bir arada yapan bir makine geliştirme fikri doğdu. Bunun altyapı çalışmalarını yaptık.

Üreteceğimiz bu 3 fonksiyonlu yazıcı, özellikle teknik liselerde CNC programlama bilgisini geliştirmede çok önemli. Bunlar maliyetli tezgahlar olduğu için çok uygun maliyetle öğrencilerimiz bu programlamayı bu makineyle öğrenebilecekler. 3 fonksiyonu aynı anda görebilecekler, hem 3 boyutlu baskı alabilecekler hem kesme, kazıma hem de lazerle yakma işlemlerini yapabilecekler."

Alkan, yazıcıyla üretimde hızlanma olacağını, söküp takma işlemi gerekmeyeceğini belirtti. Öğrencilerin çalışma zamanının artacağını, yerden de tasarruf edeceklerini kaydeden Alkan, "Maliyeti çok uygun olacağı için resmi ve özel eğitim kurumlarında bu makinemizin kullanılabileceği düşüncesindeyiz. Ortaöğretimde teknoloji tasarım dersleri var, bizim müfredatımız da yenileniyor. Yeni teknoloji imalat dersleri var, bilgisayar destekli tasarım derslerimiz var. Bunlarda yaptığınız tüm kodları uygulayabileceğiniz tek makine olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Hasan Alkan, öğrencilerin de sürece dahil olmasıyla proje aşaması bittikten sonra seri üretime geçeceklerini sözlerine ekledi.