Meslek lisesi öğretmeninden giyilebilir sosyal mesafe ölçüm cihazı

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Alanı'nda görevli Seçkin, toplumda dezavantajlı grupların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sosyal mesafelerini kolaylıkla ayarlayabilmesi için giysi, ayakkabı ve kemere takılabilen sistem tasarladı.

Belli bir mesafenin aşılması durumunda ses, ışık ve titreşimle algılama özelliği bulunan yazılım geliştiren Seçkin, cihazı bireysel olarak kullanılabilir hale getirdi.

Buna göre, giysilerin ön ve arkasında olmak üzere ultrasonik iki sensör kullanılan cihazda, insan kulağının duyamayacağı frekansta ses dalgaları oluşuyor. Ses dalgaları, ayarlanan mesafedeki cisme çarpıp geldiğinde sensör aktifleşiyor.

Yavuz Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarımı oluştururken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini söyledi.

Bu teknolojiyi kullanan yaşlılar, çocuklar, görme engellilerin sosyal mesafeyi rahatlıkla koruyabileceğini belirten Seçkin, "Cihazın üzerindeki titreşim motorları, ses ve ışıkla, sosyal mesafe 1,5 metre ihlal edildiğinde uyarı veriyor. Cihazın üzerinde şarj edilebilen bataryası var. Cihazı bataryaya taktığımızda başka bir işlem yapmadan çalışıyor. Evimde kıyafetlerimde denedim. Bu cihaz, kemer, tişört, ayakkabı gibi eşyalara da ayarlanabilir özellikte." dedi.

Seçkin, cihazın geliştirme çalışmasının ardından, gerekli prosedürlerin tamamlanarak seri üretime geçilebileceğini kaydetti.



"Ar-Ge çalışmalarıyla faydalı cihazlar geliştiriyoruz"

Okul Müdürü Oktay Güllü de Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı'nda önemli faaliyetler yürüttüklerini ve Ar-Ge çalışmalarıyla faydalı cihazlar geliştirdiklerini ifade etti.

"Sosyal mesafe ölçen cihaz"ın mesleki eğitimde üretimin öneminin anlaşılması bakımından iyi bir gelişme olduğunu vurgulayan Güllü, şöyle konuştu:

"Bursa bir sanayi şehri, burada elektrik, elektronik ve makinenin birleştiği bir alanımız var. Okullarımızın nitelikli alanlarından biri. Bu bölüme 30 öğrenci sınavla alınıyor. Alanımızda sanayideki, üretim tesislerindeki uygulamaların ve cihazların aynısı var. Mezunlarımız, piyasanın ihtiyaç duyduğu mekanik, elektrik, programlama bilgisi bulunan öğrenciler olarak kalifiye eleman oluyor. Alanımız piyasanın gelişmesi için de piyasayla iç içe çalışıyor."