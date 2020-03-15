Meslek lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretti

Türkiye'de, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok kesim, Kovid-19'dan korunmak için dezenfeksiyon çalışmalarına ve önlemlere ağırlık verdi.

Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu kapsamda Türkiye'de de görülen Kovid-19'a karşı Kimya Teknolojisi Alanı'ndaki öğretmen ve öğrencilerinin çabasıyla dezenfektan üretti.

Kovid-19'a karşı 90 öğrencisi ve 9 öğretmeniyle dezenfektan üretimine katkı sağlayan lise, bu üretimi günde yaklaşık 10 tona kadar çıkarabiliyor.

Kimya Öğretmeni Ali Eltaş, Kovid-19 salgınına karşı öğretmenler ve öğrencilerin dezenfektan üretiminde ekip çalışmasının güzel bir örneğini sergilediğini dile getirdi.

Gerekli tedbirlerin alınmasının, salgın konusunda yapılması gerekenlerin başında geldiğini vurgulayan Eltaş, şunları kaydetti:

"Kimya bölümümüzde bulunan 9 öğretmenimiz ve öğrencilerimizle bir çalışma yürüttük. Bu çalışmalarımız neticesinde uygun hazırlıkları yaparak, ülkemizdeki grip ve Kovid-19 salgınına karşı hazırladığımız akıllı moleküller içeren solüsyonla okullarda ve istenilen yerlerde ilaçlama çalışmalarına başladık. Gündüz dezenfektan üretimlerimizi yapıyoruz, sonra uygun olan okullarda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize bu uygulamayı gösteriyoruz, gereken uyarıları yaptıktan sonra işlemlerimiz bitmiş oluyor. İsteğe göre bazı okullara sadece ham maddeyi veriyoruz, ilaçlama işlemini onlar kendileri bizim tavsiye ettiğimiz yöntemlerle gerçekleştiriyor."

Eltaş, üretilen dezenfektanın, kapalı alanda uygulandıktan sonra yaklaşık 7 saat beklenmesi ve daha sonra ortamın bir saat havalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Dezenfektanın çamaşır suyu kökenli olmadığını belirten Eltaş, "Ürettiğimiz ürüne Konya ve ilçelerinden yoğun talep var. Bu da iyi bir ürün ortaya çıkardığımızın göstergesidir. Korkuyla virüsün önüne geçemeyiz, burada yapılması gereken en önemli şey tedbir almaktır." dedi.

Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Aksoy ise Kovid-19 salgınına karşı ürettikleri dezenfektasyon maddesi işinde acemilik yaşamadıklarını vurguladı.

"Panik olma tedbir al"

Meslek liselerinin her alanda değerli işler yaptığına dikkati çeken Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla bütün devlet ve özel okulların ilaçlanması, dezenfektan ürününün sağlanması konusunda çalışmalar başlattık. Kimya Teknolojisi Alanı olarak 5-6 yıldır zaten temizlik maddeleri üretiminde uzman bir kadroyla çalışma yapıyoruz. Bu dezenfekte işinin okulumuz tarafından yapılması bizim için nokta atışı oldu, işin açığı acemilik çekmedik. Ürettiğimiz maddelerin canlıların sağlığına zararı yok. Türkiye'de bu kapasitedeki okullar arasında üçüncü sırada yer alıyoruz. Meslek liseleri gençlerimiz ve ülkemiz için gerçekten önemli bir değer. Türkiye çapında böyle faydalı bir iş yapmak bizlere gurur veriyor. Çocuklarımızın uygulama esnasında gözlerindeki o ışık beni çok mutlu ediyor. Virüse karşı sloganımız da 'panik olma tedbir al.' Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımıza, verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek."

Üretimde çalışan kimya bölümü öğrencilerinden Zehra Bulan da okulunun yaptığı çalışmadan çok memnun olduğunu ve bu tür bir çalışmanın içinde yer aldığı için gurur duyduğunu dile getirdi.