Mersin'de 'scooter' dönemi başladı: Zabıtalar da kullanacak

Akdeniz ilçesinde teknolojiyi takip etmek adına doğa dostu, temiz çevre, sıfır park için ekonomik elektrikli ’Scooterli Zabıta’ birimleri kuruldu. Vatandaşlara Scooter kullanmalarını teşvik etmenin amaçlandığı Scooterli Zabıta birimleri ile halka daha hızlı hizmet vermek de mümkün hale gelecek. Kentin trafik karmaşasında zabıta ekipleri, scoorter kullanarak görevlerini hızlı bir şekilde yaparak vatandaşa ulaşıyor.



BAŞKANDAN SCOOTER İLE ŞEHİR TURU



Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak da, belediyenin zabıta müdürlüğü personeline tahsis edilen elektrikli scooter aracı ile kentin caddelerinde bir tur atıp vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. Başkan Gültak’ı; scooter üzerinde ilerlerken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, Mersin ve Akdeniz için güzel bir yenilik olan ’scooterlı zabıta uygulamasını’ beğendiklerini ifade etti. Vatandaşlar, scooterlı uygulamayı güzel bulduklarını ve çok beğendiklerini dile getirdi.



Belediye Başkanı Gültak ise bu uygulama ile ilçe genelinde teknolojiyi sevdirip temiz bir çevre ve ekonomik ulaşım aracı olan scooter kullanımını belediye zabıtalarından sonra halk tarafından kullanılmasını teşvik etmek olduğunu söyledi.



Bindiği scooter üzerinden, uygulama hakkında konuşan Başkan Gültak; "Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kolay hizmet verebilmeleri, sorunlara ve şikayetlere daha çabuk ulaşıp çözebilmeleri amacıyla bu araçları zabıtamıza tahsis ettik. Scooterlar sayesinde zabıtamız, gitmek istediği yere daha hızlı ulaşıp gerekli denetimlerini yapabiliyor ve böylelikle gelen şikayetleri de çok daha kısa sürede çözüme kavuşturabiliyor" dedi.



Başkan Gültak, elektrikli scooterların tamamen Türk malı olduğunu ve Sakarya’da üretildiğini kaydederek, "Çevre dostu bir belediyeyiz, bu nedenle uygulamayı çok önemsiyoruz. Bu ekonomik araçlar elektrikle çalışan, benzine, mazota veya gaza ihtiyaç duymayan, karbon monoksit gibi zehirli gazlar üretmeyen çevreci araçlar. Yazılımını cep telefonunuza indirip kolayca kullanabiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde de istediğiniz yere bağlıyorsunuz" diye konuştu.



Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu ise "Daha çevreci, daha yaşanır, medeni, çevre uygun araçlarla denetimlerimiz yapmak istedik. Üretici firmada bu yerli ve milli olan scooterları kullanımımıza sundu. 15 arkadaşımızı da görevlendirdik. Bölgemizin önemli arterlerinde denetimlerimizi yapıyoruz" ifadesini kullandı.



