Mercedes-Benz StartUP 2020 için başvuru süreci başladı

Bugüne kadar iş geliştirme eğitimleri, atölye çalışmaları, para ödülü, ulusal ve uluslararası network geliştirme gibi farklı yollarla 150’nin üzerinde startup’ı destekleyen Mercedes-Benz, bu yıl StartUP programının dördüncüsünü düzenliyor. Mercedes-Benz StartUP’a, Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup’lar davet ediliyor. Yarışma jürisi tarafından fikir aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi üretilmiş ya da prototip planı hazır olan startup’lar değerlendirmeye alınıyor.

Mercedes-Benz StartUP’ta belirlenen kriterlere göre en yüksek oyu alan ilk 10 startup’a verilen ödüllere bu yıl bir yenisi daha eklendi. İlk defa 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alma şansı yakalayacak. Aynı zamanda seçilen ilk 10 startup, Impact Hub İstanbul’un kendilerine özel tasarladığı StartUP Boost gelişim programı ve Avrupa startup ekosistemini tanıma imkanı bulacakları Almanya seyahatine katılmaya hak kazanacak.

“Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin yanı sıra yarışmanın bu yılki 3 büyük ödülünden biri, yeni açılan “Ulaşım Çözümleri” kategorisinde verilecek. Kriterleri sağlayan ve yaptığı işin sonuçları ulaşım çözümleri geliştiren bir startup, ödülün sahibi olacak.

3 farklı kategoride belirlenecek 3 startup, 50’şer bin TL para ödülünün sahibi olacak.

Mercedes-Benz StartUP yarışması için başvurular 28 Nisan 2020 gece yarısına kadar mercedesbenzstartup.com adresi üzerinden online olarak kabul edilecek. 15 Mayıs 2020 tarihinde sonuçlanacak ön elemeyi geçen startuplar, Mayıs ayında düzenlenecek eğitim kampında bir araya gelecekler. Mentorlar eşliğinde pazarlama, network ve iş planı oluşturma eğitimleri verilen bu programın ardından nihai iş planı sunumları hazırlanacak ve çalışmalar jüri tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirmenin ardından ilk 10’a kalan yarışmacılar Haziran ayındaki StartUP Boost programına katılacak. Mercedes-Benz uzmanları ilk 10 startup’a program süresince mentorluk desteği de sunacak.

Mercedes-Benz StartUP’ın kazananları Temmuz ayında düzenlenecek özel ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Ödül töreninin ardından ilk 10’a kalan yarışmacılar Almanya startup ekosisteminin önemli aktörleri ile bir araya gelebilecekleri, girişimlerini geliştirebilmek adına başarılı girişimcilerle fikir alışverişi yapabilecekleri, kendilerine özel düzenlenen Almanya ziyaretine katılacaklar.

Mercedes-Benz StartUP programı çerçevesinde düzenlenen yarışmanın kazananları uzman jüri üyeleri tarafından belirlenecek

Mercedes-Benz StartUP’ın bu yılki jüri üyeleri yine kendi alanlarında birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Jüride sivil toplum kuruluşlarından, Startup Hub’lardan ve medyadan uzman isimlerin yanında Mercedes-Benz’in yöneticileri de yer alıyor.