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Teknoloji
Haber Giriş: 25.03.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Merakla beklenen özellik WhatsApp'a geliyor

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Merakla beklenen özellik WhatsApp'a geliyor

WhatsApp'ın masaüstü versiyonu WhatsApp Web yıllardır beklenen özelliğe kavuşuyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliği ile gündemde.

2 milyar aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp, platformun masaüstü versiyonu WhatsApp Web'e yıllardır beklenen özelliği getirmeye hazırlanıyor.

Ekran görüntüsü sızdı: İşte WhatsAppın yeni özelliği
Ekran görüntüsü sızdı: İşte WhatsApp'ın yeni özelliği

2015 yılında hayatımıza giren WhatsApp Web bugüne kadar telefonun internete bağlı olmadığı durumlarda kullanıma izin vermiyordu.

Yeni adım sonrası Facebook, her an kullanılabilmesinin önünü açıyor.

Başka bir deyişle yeni özellik ile WhatsApp Web, internet bağlantısı kesildiğinde dahi kullanılabilecek.

WhatsApp o iPhone modellerinin fişini çekti
WhatsApp o iPhone modellerinin fişini çekti

İnternet bağlantısı kesildiğinde hizmet kullanılamıyor. İşte şirket Web sürümünün her an kullanılabilmesinin önünü açıyor.

Söz konusu özelliği önümüzdeki aylarda kullanıma girmesi bekleniyor.

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