Memory management hatası neden olur? System service exception ve memory management hatası nasıl çözülür?

Haberin Devamı

Memory Management hatası sürekli karşılaşılan hatalardan bir tanesidir. Bu hataya neyin sebep olduğu ve nasıl giderilebileceği merak edilmektedir. Bu nedenle kullanıcılar Memory Management hatasının nasıl çözüleceği ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

MEMORY MANAGEMENT HATASI NEDEN OLUR?

Memory Management hatasının meydana gelmesinin pek çok sebebi olabilmektedir. Bu hata genellikle bilgisayara bir oyun ya da program yüklendiği zaman meydana gelmektedir. Bu durumda bilgisayar mavi ekran vermektedir. Memory Management hatasının nasıl düzeltilebileceği ise kullanıcılar tarafından merak edilmektedir.

SYSTEM SERVİCE EXCEPTİON VE MEMORY MANAGEMENT HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Memory Management hatasını düzeltmek için farklı yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle SFC tarayıcısının çalıştırılması gerekir. Bunun için öncelikle Başlat menüsüne mouse ile sağ tıklanır. Buradan Komut İstemi yöneticisine gidilir. Buraya sfc/scannow satırı girilerek enter tuşuna basılır. İşlem tamamlanana kadar beklemek gerekir. Bazen işlemler biraz uzun sürebilmektedir.

Windows Bellek Tanı aracının çalıştırılması gerekmektedir. Bunun için arama kısmına gidilerek Windows Tanılama arası yazılır. Ardından Windows bellek tanı aracı açılır. Ardından bilgisayar yeniden başlat seçilir ve buradaki sorunların denetlenmesi yapılır. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra Araç Ram belleğinde herhangi bir sorun olup olmadığı kontrol edilir.

Haberin Devamı

Bir başka yöntem ise sorun yeni başladıysa Sistem Geri Yüklemenin çalıştırılması olacaktır. Bunun için arama bölümüne gelerek Açık Sistem özelliklerine gidilir. Sistem koruması bölümünden sistem geri yükleme bölümüne tıklanır. İleri tuşuna basılarak yeni penceredeki tercih edilen geri yükleme noktası seçilmelidir. Bu geri yükleme noktası seçildikten sonra sırası ile ileri ve bitiş denir. Ardından bilgisayar yeniden başlatılır. Bu şekilde de sorunu çözmek mümkündür.