Meksika'daki yeni anlaşma ile Deezer'in değeri 1.4 milyar dolara çıktı

Deezer ve TV Azteca, Meksikalılara en sevdikleri müzikleri ve pod-cast’leri getirmek için gerçekleştirdikleri iş ortaklığı ile sesli yayın sektöründe taşları yerinden oynatıyor. Bu özel iş ortaklığı, Deezer’ın Meksika’daki büyümesini hızlandırırken, TV Azteca ve Grupo Salinas şirketleri tüm işletmelerinde ve hizmetlerinde Deezer’ın tanıtımını yapacak.



Meksika’nın online müzik dinleme pazarının 2019 - 2024 yılları arasında iki katına çıkarak, 700 milyon doları aşması bekleniyor. Deezer, içinde Meksika, Kolombiya ve Arjantin’in de bulunduğu Latin Amerika ülkelerinde artan bir dinleyici kitlesine sahip. Ayrıca Deezer, Brezilya’daki en büyük ikinci müzik dinleme servisi... Grupo Salinas şirketleri ile iş ortaklığı Deezer’ı Meksika’daki en önemli oyunculardan birisi haline getirecek ve bölgedeki büyümesini hızlandıracak.



Bugün kullanıcılar Totalplay üzerinden direkt olarak müzik dinlemek için kayıt olabiliyorlar. Deezer ayrıca Grupo Elektra ile iş ortaklığı kapsamında, ülke genelindeki geniş mağaza ağındaki alımlarını tamamlayarak, Meksika’daki tüketicilerine dijital müzik hizmeti sunacak.



İspanyolca konuşan dinleyiciler, Latin sanatçılardan çeşitli içerikleri dört gözle bekleyebilirler. Ayrıca her geçen gün artan uzmanlıkla derlenmiş yerel listelerin tadını çıkarabilirler. Buna ek olarak Deezer, Meksika’da dinleyicilerin sayısız programın ve hikayenin tadını çıkarmaları için pod-cast’lerin duyurusunu yaptı.



Anlaşmanın bir parçası olarak şirket popüler TV şovu Mugo Live’ı satın alacak ve onu “Deezer Live” olarak değiştirecek. Her bölümde iki milyon seyirci tarafından izlenen program ulusal Azteca Uno kanalında haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek. Deezer, yeni ve yükselen yerli yetenekleri düzenli canlı performanslarla tanıtmaya odaklanacak. Deezer ayrıca Ori Segal, Shay Goldberg ve Roman Slutsky tarafından kurulmuş sosyal uygulama Mugo’yu da satın alıyor.



Beklenen toplam 40 milyon dolarlık yatırım uzun dönemi kapsayan bir süreçte gerçekleşecek. Toplam yatırım Deezer’ı 1.3 milyar Euro’luk (1.4 milyar dolar) değere ulaştırıyor. Bu da şirketin 2018’deki başarılı fonlama turundan sonra şirket değerinin yüzde 30 artışı anlamına geliyor.



