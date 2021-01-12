Meizu'nun yeni kulaklığı AirPods Pro'yu andırıyor

Kablosuz kulaklık savaşı gün geçtikçe kızışıyor. Son olarak Meizu'nun duyurusunu yaptığı yeni kablosuz kulaklığı Meizu Pop Pro, sunduğu özelliklerin yanı sıra AirPods Pro'yu ilham alan tasarımıyla öne çıkıyor. Üzerinde üç mikrofonlu gelişmiş bir aktif gürültü engelleme teknolojisi bulunduran kulaklık, 10 mm dinamik sürücüleri kullanıyor.

Kompozit diyaframlı bir yapıda olan bu sürücülerle birlikte cihazın kontrolü de dokunmatik alana temasla mümkün oluyor ve otomatik eşleştirme özelliği de dikkat çeken bir başka özellik.



AirPods Pro'ya benzer bir kasaya sahip olsa da birçok özelliği bu kulaklıktan farklı. Standart kullanımlarda 6.5 saat, aktif gürültü engelleme özelliği açıkken de 4 saate kadar batarya ömrü sunan ürün, şarj kasasıyla birlikte toplamda 20 saat batarya ömrü sunuyor.

12 Ocak tarihinde satışına başlanması beklenen kulaklığın fiyatı ise AirPods Pro'ya göre çok daha düşük olacak: 77 dolar.

Ürünün Türkiye'ye yakın zamanda gelmesi ise beklenmiyor.