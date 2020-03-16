Meizu 17 ilk kez görüntülendi! Özellikleri nasıl olacak?

Meizu 17'nin ön yüzü ilk kez görüntülendi. Cihazda dikkat çeken nokta ise ekrana gömülü kamera oldu. Sağ üst köşede konumlandırılan kamera ile birlikte telefonun tasarımı diğer amiral telefonlardan çok da farklı görünmüyor. Ancak Meizu'nun telefonunda ilginç bir farklılık dikkat çekiyor.



Kameranın bulunduğu halkanın etrafı bir batarya ömrü göstergesine dönüştürülmüş. Böylece şirket, ekranda yer açarken, diğer yandan kameranın kapladığı alanı çok daha akıllıca değerlendirmiş gibi görünüyor. Halka kamerayı çepeçevre sararken, hemen yanında da yüzdelik gösterge ile net bir şekilde batarya ömrünü öğrenebilmek mümkün hale geliyor.



Sızan görüntülerin içinde telefonun arka yüzünü gösteren bir fotoğraf bulunmadığından, arka yüzde kaç kamera konumlandırıldığı ve tasarımı şimdilik belirsiz. Cihazla ilgili bugüne dek sızan bilgiler ışığında telefonun Snapdragon 865 işlemciden güç alacağını söyleyebiliriz. 5G desteğine de sahip olması beklenen Meizu 17, Wi-Fi 6 teknolojisini de destekleyebilir.



Cihazın Nisan ayında duyurulması bekleniyor.