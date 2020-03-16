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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 16.03.2020 - 07:17,Son Güncelleme:/

Meizu 17 ilk kez görüntülendi! Özellikleri nasıl olacak?

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Meizu 17 ilk kez görüntülendi! Özellikleri nasıl olacak?
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Meizu, yeni akıllı telefonu Meizu 17 için son hazırlıklarını yapıyor. Diğer yandan internete sızan son bir görüntü, yeni telefonun tasarımını ortaya koyuyor.

Meizu 17'nin ön yüzü ilk kez görüntülendi. Cihazda dikkat çeken nokta ise ekrana gömülü kamera oldu. Sağ üst köşede konumlandırılan kamera ile birlikte telefonun tasarımı diğer amiral telefonlardan çok da farklı görünmüyor. Ancak Meizu'nun telefonunda ilginç bir farklılık dikkat çekiyor.

Meizu 17 ilk kez görüntülendi Özellikleri nasıl olacak

Kameranın bulunduğu halkanın etrafı bir batarya ömrü göstergesine dönüştürülmüş. Böylece şirket, ekranda yer açarken, diğer yandan kameranın kapladığı alanı çok daha akıllıca değerlendirmiş gibi görünüyor. Halka kamerayı çepeçevre sararken, hemen yanında da yüzdelik gösterge ile net bir şekilde batarya ömrünü öğrenebilmek mümkün hale geliyor. 
Meizu 17 ilk kez görüntülendi Özellikleri nasıl olacak

Sızan görüntülerin içinde telefonun arka yüzünü gösteren bir fotoğraf bulunmadığından, arka yüzde kaç kamera konumlandırıldığı ve tasarımı şimdilik belirsiz. Cihazla ilgili bugüne dek sızan bilgiler ışığında telefonun Snapdragon 865 işlemciden güç alacağını söyleyebiliriz. 5G desteğine de sahip olması beklenen Meizu 17, Wi-Fi 6 teknolojisini de destekleyebilir.

Cihazın Nisan ayında duyurulması bekleniyor. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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