Meizu 17, arka yüzünde 5 kamerasıyla beraber geliyor

Meizu, Nisan ayında Meizu 17 ve Meizu 17 Pro adında iki yeni telefonunu gün yüzüne çıkaracak. Bu telefonlarla ilgili henüz internete sızan detaylı bir bilgi bulunmuyor, ancak cihazın kameralarıyla ilgili önemli bir sızıntı geldi. Buna göre Meizu 17 serisinde arka yüzde yatay olarak konumlandırılmış 5 kamera bulunuyor. Ancak kameraların detaylı bilinmiyor.

Diğer yandan her iki telefon da 5G teknolojisini destekliyor. Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alması beklenen telefonlar, UFS 3.0 depolama birimi ile geliyor ve Wi-Fi 6 ağ teknolojisini destekliyor.

Cihazların ne zaman satışa çıkacağı ise henüz paylaşılmış değil.



