MediaTek, Türkiye pazarında 3 yılda hızlı büyüme kaydetti

Dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden MediaTek, Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında ülkemizde tüketicilere ve iş birliği yaptığı teknoloji şirketlerine akıllı telefon, akıllı TV ve bağlantı cihazlarının gelişimi için yeni nesil teknoloji çözümleri sunma azmine vurgu yaptı.



Covid 19 pandemisi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısında MediaTek, oyun işlemcisi MediaTek Helio G95’in duyurusunu da gerçekleştirdi. Yeni nesil MediaTek HyperEngine oyun teknolojisine sahip G Serisi işlemci ailesinin amiral gemisi MediaTek G95, çoklu kamera desteği, bağlantı desteği ve gerçek zamanlı video akışı (streaming) için yapay zeka destekli süper çözünürlük gibi özellikler sağlıyor. MediaTek G Series’in bağlantı, oyun, streaming ve kullanım performansı özellikleri, küresel akıllı telefon üreticisi Xiaomi iş birliğinde, yüksek özellikli üç farklı akıllı telefon modeliyle Türk tüketicisine ilk kez 2020 yılı içerisinde sunuldu.



Türkiye akıllı telefon pazarı genelindeki payını 3 yılda yüzde 12’den yüzde 32 seviyesine çıkaran MediaTek, 2019 yılı ikinci yarısı itibarıyla da yerli üretim akıllı telefonlarda yüzde 100 pazar payına ulaştı. Bu tarihten sonra ülkemizde üretilen tüm akıllı telefonlar, gücünü MediaTek işlemcilerden alıyor. Şirketin pazar payı, yerli üretim akıllı TV’lerde yüzde 95, tabletlerde yüzde 45, fiber modem ve VDSL modemlerde yüzde 95 seviyesinde bulunuyor.



Basın toplantısında söz alan MediaTek MEA Bölgesi Kurumsal Satış ve Pazarlama Direktörü Rami Osman, şirketin küresel iş büyüklüğü hakkında bilgiler verdi ve “Türkiye, MediaTek’in çok önem verdiği bir ülke. Küresel ve yerli üretici iş birliklerimizle Türkiye akıllı telefon ve tablet pazarındaki payımız, 3 yıl içerisinde 3 katına çıktı."



