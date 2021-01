MediaTek Dimensity 1200 tanıtıldı

Entegre 5G modemler ve MediaTek’in enerji tasarrufu sunan 5G UltraSave teknolojisi, MediaTek Dimensity 1200 ve 1100 işlemcilerde bir araya geliyor. Her iki işlemci de, 2G’den 5G’ye tüm bağlantı nesillerini destekliyor. Standalone (SA) ve Non-Standalone 5G ağlarına uyumlu işlemciler, dual 5G SIM (5G SA + 5G SA) teknolojisinin yanı sıra, 2CC Carrier Aggregation, dinamik spektrum paylaşımı (dynamic spectrum sharing / DSS), FDD ve TDD, Voice over New Radio (VoNR) gibi son nesil bağlantı özelliklerini destekliyor.



MediaTek Dimensity 1200 ve 1100 işlemciler aynı zamanda, tüm 5G ağlarında bağlantı istikrarı sunan entegre 5G HSR Mode ve 5G Elevator Mode özellik geliştirmeleriyle geliyor.



Beş çekirdekli HDR-ISP özelliğine sahip Dimensity 1200, 200MP kamera desteği ile fotoğraflar ve 4K HDR özelliğiyle de dinamik videolar çekme özelliği sunuyor. MediaTek’in bu işlemcisine entegre ettiği sekiz çekirdekli yapay zeka işlemcisi (MediaTek APU 3.0) geliştirmesi, çoklu görev zamanlayıcısı ile gecikme sürelerini azaltıp, enerji verimliliğinde artış sağlıyor.



MediaTek’in diğer yeni işlemcisi Dimensity 1100 de 108 MP kamera desteği ve enerji verimliliğini yüksek işlem gücü ile birleştiren MediaTek’s APU 3.0 ile geliyor.

Her iki işlemci de, gece panorama çekimi, kalabalık çekim bokeh efekti, gürültü azaltma özelliği (AINR) gibi yapay zeka destekli kamera özellikleri ve HDR özellikleri sunuyor. İşlemciler, SDR-HDR arasında geçiş gibi yapay zeka destekli video oynatma özellikleri de getiriyor.



Dimensity 1200, çalışma hızı 3GHz’e çıkabilen ultra-core Arm Cortex-A77 çekirdeği, 3 adet Arm Cortex-A77 süper çekirdek ve enerji verimliliği sağlayan dört Arm Cortex-A55 çekirdekle birlikte çalıştıran tasarıma sahip sekiz çekirdekli CPU’suyla dikkat çekiyor. Bu özelliklerini, dokuz çekirdekli grafik işlemci ünitesi (GPU) ve altı çekirdekli MediaTek APU 3.0 ile birleştiren Dimensity 1200, premium performans çıtasını bir sonraki seviyeye çıkarıyor.

Dimensity 1100’nin tasarımında ise, 4 Arm Cortex-A78 çekirdeği enerji verimliliği sağlayan dört Arm Cortex-A55 çekirdeğin yanı sıra 9 çekirdekli Arm Mali-G77 grafik işlemci ünitesiyle (GPU) birlikte çalıştıran sekiz çekirdekli CPU yer alıyor.



Her iki işlemci de TCMC’nin ileri seviye 6nm proses teknolojisi ile üretiliyor.



Dimensity 1200 ultra-hızlı 168Hz, Dimensity 1100 de 144HZ ekran yenileme sıklığı ile kullanıcılara çok daha hızlı ve akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Her iki işlemcinin de desteklediği MediaTek’in HyperEngine 3.0 oyun teknolojileri, daha istikrarlı bağlantı için ses ve veri uyumluluğunun yanı sıra, temasa daha hassas ekranlar gibi özellikler sağlıyor.



MediaTek’in yeni işlemcileri, mobil oyunlarda ve sanal gerçeklik uygulamalarında daha gerçekçi görsellik için ışın izleme teknolojisinin yanı sıra, cihaz şarjlarının daha uzun dayanmasını sağlayan super hotspot enerji tasarrufu özelliklerini destekliyor.



Dimensity 1200 ve 1100 işlemciler, aynı anda farklı cihazlara kablosuz erişim sağlayan Bluetooth 5.2 özelliğini destekliyor. İşlemciler aynı zamanda, kablosuz kulaklıklarda yüksek ses kalitesini düşük gecikme süresi ve düşük enerji tasarrufu ile birleştiren gerçek kablosuz stereo ses ve LC3 şifreleme özelliklerini de destekliyor.



Dimensity 1200 işlemci, gerçek dünyada deneyimlenebilecek 72 senaryodan oluşan testleri geçerek, TÜV Rheinland 5G performans sertifikasını aldı. Bu sertifika, işlemcinin yüksek performanslı ve istikrarlı 5G bağlantısıyla kullanıcısına farklı şartlarda yüksek kalitede bir 5G deneyimi sunduğunu belgelendiriyor.

Xiaomi, Vivo, OPPO ve realme gibi üreticilerin MediaTek’in yeni Dimensity işlemcilerini desteklediklerini belirtmesiyle, MediaTek Dimensity 1200 ve 1100 çipsetleriyle üretilen ürünlerin yılın ilk iki çeyreğinde dünya pazarlarına sunulması bekleniyor.



MediaTek 5G işlemcilerin diğer endüstri destekçileri arasında Arm, China Mobile, Tetras.AI, ArcSoft ve Tencent Games gibi kuruluşlar yer alıyor.