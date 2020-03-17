MediaMarkt Türkiye'de önemli atama

MediaMarkt'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2004 yılından beri MediaMarkt Yunanistan'da CFO olarak görev yapan Xenos'un 28 yıllık finans deneyimi bulunuyor. Verilen bilgiye göre, iş hayatına Güney Afrika'da PricewaterhouseCoopers’da (PwC) başlayan Xenos, 1991 yılında doğduğu ülke olan Yunanistan'a geri döndü ve Ernst & Young'da çalışmaya başladı.

Xenos, 1993-1996 yılları arasında Makro Cash & Carry Yunanistan bünyesinde İç Denetim ve Sistem Müdürlüğü'ne getirilirken, 1996-1999 yılları arasında Nokia Yunanistan'ın, 1999-2004 aralığında da Nokia Balkan Hub bölgesinde CFO görevini yürüttü.

Ardından MediaMarkt Yunanistan bünyesine katılarak 2020 yılına kadar CFO olarak görev yapan Xenos, yola MediaMarkt Türkiye'de devam edecek.

Öğrenim hayatını Güney Afrika'da tamamlayan Spyros Xenos, Muhasebe Bölümü'nde denetim ve vergilendirme alanında lisans ve yüksek lisans derecesi aldı.