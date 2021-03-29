MediaMarkt, Tekirdağ'da ikinci mağazasını açtı

MediaMarkt, geçtiğimiz yılı toplamda yüzde 45 büyüme ile kapattıktan sonra ülkedeki yatırımlarına devam edeceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda dijital altyapısına olduğu kadar fiziki mağazalarına da yatırımını sürdüren MediaMarkt Türkiye, Tekirdağ Tekira AVM’de açtığı yeni mağazası ile ildeki mağaza sayısını 2’ye, Türkiye’deki mağaza sayısını ise 82’ye çıkardı. COVID-19 tedbirleri altında MediaMarkt Türkiye yöneticilerinin ve teknolojiseverlerin katılımıyla gerçekleşen açılışta birçok üründe açılışa özel indirimler de uygulandı.

Yılın başından bu yana biri Antalya’da olmak üzere 2 farklı ilde mağaza açtıklarını ve yıl sonunda 90 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini belirten MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hulusi Acar, tüm yatırım ve çalışmalarını Türkiye’nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirtti ve ekledi:

“Mağazalarımız bizim teknolojiseverlerle buluştuğumuz, onlara en iyi çözümleri sunduğumuz ve MediaMarkt markasının yüzü olan yerler. Bu nedenle mağaza sayımızı artırmaya, mevcut mağazalarımızı da yenilemeye devam edeceğiz. Yılın başında 100 milyon TL yatırımla 90 mağazaya ulaşacak ve 500 kişiye de istihdam sağlayacağız demiştik. 2 bin metrekareye yakın satış alanıyla bölgenin en büyük mağazalarından birini Tekirdağ’da açtık. Bu mağazamız Tekirdağ’daki ikinci, Türkiye’deki ise 82’nci mağazamız oldu.”