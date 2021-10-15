MediaMarkt Startup Challenge'a girişimcilerden büyük ilgi

Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMark’ın geleceğin perakende dünyasını, bugünün inovatif fikirleriyle geliştirme isteğiyle 4 yıl önce başlattığı MediaMarkt Startup Challenge, bu yıl Lenovo Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilecek. Önceki yıllarında girişimciliğin en gözde merkezlerinden olan ABD dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden talep gören yarışmaya bu yıl 300’e yakın başvuru gerçekleştirildi.



MEDIAMARKT STARTUP CHALLENGE'A KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN

MediaMarkt Startup Challenge’ın kazananları, 22 Ekim tarihinde düzenlenecek Challenge Day’de açıklanacak. Online olarak gerçekleştirilecek etkinliğe kayıtlar ise mmstartupchallenge.com adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başarılı isimler jüri koltuğunda

MediaMarkt Startup Challenge’ın bu yıl jüri üyeleri arasında MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, MediaMarktSaturn N3XT Operasyon Direktörü Sonja Moosburger, Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak, Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler, Hackquarters Kurucusu ve CEO’su Kaan Akın bulunuyor.

Kazananları cazip ödüller bekliyor

Girişimcileri Avrupa’ya götürecek projenin başarılı olanlarını çeşitli ödüller bekliyor. Birinci olan proje, Münih’te gerçekleşecek Plug and Play Retailtech Center Hızlandırma Programı’na katılmanın yanı sıra; girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi’nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play’in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak. İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve sektör liderlerine çözümlerini sunma hakkı elde edecekken; üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak. Ayrıca ilk üçe giren başarılı projelere Lenovo Türkiye tarafından çeşitli hediyeler de verilecek.

Geleceğe yön verecek projelerin belirleneceği, online olarak gerçekleştirilecek Challenge Day etkinliğini takip etmek isteyenler mmstartupchallenge.com/tr adresi üzerinden ayrıntılı bilgi alabilecek ve etkinliğe kaydolabilecekler.







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