MediaMarkt, Antalya’da 4'üncü mağazasını açtı

Dijital satışlarını dört kat artıran, pandemi süresince açtığı 3 yeni mağaza ile toplam mağaza sayısını da 80’e çıkaran MediaMarkt Türkiye, 2021 yılına da yeni mağaza yatırımlarıyla giriyor. Bu yıl 4 yeni ile girip 10 yeni mağaza açmaya hazırlanan markanın ilk yatırımı Antalya’ya oldu. 5M Migros AVM içerisinde açılan yeni mağazayla birlikte Antalya’da toplam 4 Türkiye’de ise 81 mağazaya ulaşan şirketin Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hulusi Acar şu sözleri kaydetti:



“Antalya’ya ilk mağazamızı 2011 yılında açtık. Bugün Antalya’nın en işlek AVM’lerinden 5M Migros’ta 4. mağazamızı açtık.”