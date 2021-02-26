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Teknoloji
Haber Giriş: 26.02.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

MediaMarkt, Antalya’da 4'üncü mağazasını açtı

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MediaMarkt, Antalya’da 4'üncü mağazasını açtı
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MediaMarkt, Antalya’daki 4. mağazasını 5M Migros AVM içerisinde açtı.

Dijital satışlarını dört kat artıran, pandemi süresince açtığı 3 yeni mağaza ile toplam mağaza sayısını da 80’e çıkaran MediaMarkt Türkiye, 2021 yılına da yeni mağaza yatırımlarıyla giriyor. Bu yıl 4 yeni ile girip 10 yeni mağaza açmaya hazırlanan markanın ilk yatırımı Antalya’ya oldu. 5M Migros AVM içerisinde açılan yeni mağazayla birlikte Antalya’da toplam 4 Türkiye’de ise 81 mağazaya ulaşan şirketin Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hulusi Acar şu sözleri kaydetti:

“Antalya’ya ilk mağazamızı 2011 yılında açtık. Bugün Antalya’nın en işlek AVM’lerinden 5M Migros’ta 4. mağazamızı açtık.” 

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