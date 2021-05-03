Mbps Nedir Ve Ne İşe Yarar? İnternet Hızı Kaç Mbps Nasıl Öğrenilir Ve Ne Kadar Olmalı

Saniyede megabit (Mbps), bir ağdaki bant genişliği ve verim için bir ölçü birimidir. Her megabit 1 milyon bite eşittir.

MBPS Nedir ve Ne İşse Yarar?

Mbps, veri aktarımının kapasitesini ve hızını ölçmek için kullanılan bir ölçümdür. İnternet için anlaşma yaparken ve mevcut internet hizmetinizi değerlendirirken fiyatın yanı sıra internet hızı ana karar faktörlerinden biridir. Daha fazla Mbps bant genişliği eklemenin, yükleme hızı ve indirme hızı dahil daha hızlı ağ aktarımlarını garanti etmediğini de unutulmayın.

Bant genişliği, ağ kapasitesinin bir ölçüsüdür. Yani bir saniyede aktarılabilen maksimum veri hacmidir. Tıkanıklık ve gecikme gibi faktörler bir bağlantı hızını azaltabilir ya da dalgalanmasına neden olabilir. İnternet servis sağlayıcıları ve ağ ekipmanı satıcıları genellikle belirli bir Mbps sayısına "kadar" reklam verir. Bu durum, bir alan dışında her zaman elde edilmesi olası olmayan teorik bir maksimum değeri belirtir. Bununla birlikte verilen formülleri kullanarak indirme sürelerini tahmin etmek mümkündür.

MBPS Ağ Bağlantıları Nasıl Kategorize Edilir?

İnternet servis sağlayıcıları arasında sunulan en yaygın Mbps hız boyutları şunlardır:

8 Mb / sn

16 Mb / sn

25 Mb / sn

50 Mb / sn

100 Mb / sn

Ağ ekipmanı satıcıları arasında, genellikle "10/100 Mbps" olarak tanıtılır. Bu durum da bağlantı noktalarının 10 ve 100 Mbps Ethernet bağlantılarını destekleyebileceği anlamı taşımaktadır.

İnternet Hızı Kaç Mbps Nasıl Öğrenilir?

Genellikle Mbps hızını öğrenmek için internet sağlayıcınızı arayabilir, sitesi üzerinden bilgileriniz doğrultusunda öğrenebilirsiniz. Aldığınız hizmetin hızını örendikten sonra bunu test etmek için, herhangi bir arama motoruna “İnternet Hız Testi” yazmanız yeterlidir. Daha sonra çıkan siteler üzerinden hızınızı test edebilirsiniz. Kablosuz bağlantıda aldığınız hizmetin biraz daha düşük olduğunu görebilirsiniz. Örneğin hızınız 100 Mbps ise kablosuz bağlandığınızda 75 civarına düşmüş olmalıdır. Bundan daha azı söz konusu olduğunda mutlaka sağlayıcınızla iletişime geçmelisiniz. Hızınızı her zaman kontrol edin.

MBPS Hızı Ne Kadar Olmalı?

Muazzam, süper hızlı internet hızları vaat eden pek çok internet sağlayıcısı vardır. Fakat pek çok insanın farkına varmadığı şey, bu hızların ihtiyaç duyacaklarından ya da kullanacaklarından çok daha yüksek olduğudur. En kötü yanı ise çoğu kez ödediğinizi düşündüğünüz hıza bile ulaşamazsınız. Örneğin; size 100 Mbps hız kampanyası verilir, ancak siz bunun 25 Mbps kadarını kullanabilirsiniz Bunun sebebi mevcut bant genişliğiniz talep, donanım ve sağlayıcınızın altyapısının kalitesi tarafından kısıtlanabilir.

İhtiyacınız olan genel hız;

Sosyal medya ve internette gezinme için 1-3 Mbps,

Video konferans için 1-4 Mbps,

Çevrimiçi video akışı için 3-5 Mbps ,

HD video akışı için 5-7 Mbps hıza ihtiyacınız vardır.

Bu sayıların tümü indirme hızıyla ilgilidir. Sürekli olarak büyük dosyalar yüklüyorsanız hızlı yükleme hızına sahip bir plan seçmelisiniz. Güvenilir bir yerel şirket ile çalışırken, güvenilir ev internet hızlarını bulmak o kadar da zor değil. Fakat neye ihtiyacınız olduğunu bilmeli ve fazlasına ücret ödememelisiniz. Bunun yerine temel bilgileri kapsayan ve ailenizin bağlantıda kalmasını sağlayan gerçekçi bir internet planına yatırım yapmalısınız. Şu an için herhangi bir eve 16 Mbps internet yeterli olacaktır.