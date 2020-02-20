Mastercard, Avrupa Siber Dayanıklılık Merkezi’ni kuruyor

Mastercard, Kuzey Amerika dışında yatırım yaptığı ilk siber ve güvenlik merkezini Belçika Waterloo'da yer alan şirketin Avrupa Genel Merkezi'nde açacağını duyurdu. Mastercard’ın global ekibinden siber ve fiziksel güvenlik uzmanlarının görev alacağı Merkez, bölgedeki tek siber güvenlik merkezi olarak hizmet verecek. Merkez Vancouver'da yeni açılan Mastercard Küresel İstihbarat ve Siber Merkez’inden farklı olarak,ödeme ekosistemi için siber çözümler geliştirmenin yanı sıra siber, jeopolitik ve fiziksel olmak üzere kurumsal dayanıklılığı etkileyebilecek önemli güvenlik tehditlerine odaklanarak, tehditleri öngörme ve önleme çalışmaları da gerçekleştirecek. Merkezin faaliyetleri; riskli bölgelerde personelin güvenli şekilde tahliyesinden şüpheli durumların yayılmasını önlemeye, veri sızıntılarını tespit etmekten kötü amaçlı yazılım yükleme girişimine yanıt vermeye kadar geniş bir alanı kapsayacak.

Avrupa Siber Dayanıklılık Merkezi; Avrupa Merkez Bankası (ECB),Avrupa Siber Suçlar ve Dolandırıcılık Müfettişleri (ECCFI), Europol, Finansal Hizmetler Bilgi Paylaşım ve Analiz Merkezi (FS-ISAC), Interpol, Belçika Merkez Bankası (NBB) ve İngiltere’de Ulusal Suç Ajansı (NCA) ile Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) gibi Avrupa çapında çeşitli ulusal siber istihbarat merkezleri, endüstri grupları, kolluk kuvvetleri ve merkez bankaları ile iş birliği içerisinde çalışacak. Merkez veri izleme, tehdit ve fırsat analizi, koordinasyon ve müdahale, raporlama ve bilgi paylaşımı, iş ortaklarının yetenek ve kaynakları konularında küresel en iyi uygulamaları şekillendirmeyi ve hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Uluslararası siber suçları ve daha geniş güvenlik tehditlerini en aza indirmeye yönelik uygulamaların oluşturulmasına destek olacak Merkez, Mastercard’ın kendi ekipleri ile müşterileri, ortakları ve paydaşları arasındaki iletişimi daha da pratikleştirecek. Merkez ayrıca, global olaylar, doğal afetler, hizmet ve güvenlik problemleri gibi durumlarda, global gizlilik yasalarından ödün vermeden, daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesine olanak sağlayacak. Böylece, örneğin, istihbarat paylaşımını hızlandırmak ve siber suçlara ortak bir yanıt vermek için Mastercard, bölgedeki kanun uygulayıcı kurumlar ve müşterilerle yakın çalışabilecek. Merkezin, Avrupa’daki kanun yapıcıları ile bu kanunların uygulanmasını sağlayan kurumlar arasındaki bilgi paylaşımını da iyileştirmesi hedefleniyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre, veri ihlallerinin maliyeti 2019 yılında küresel olarak 2,1 trilyon dolara yükseldi. Tehditler giderek hem dijital hem de fiziksel dünyaya çok daha büyük zararlar verecek şekilde büyüyor ve çeşitleniyor. Bu tehditlere cevap verebilmek de ekosistem içinde güçlü iş birlikleri yapılmasını gerektiriyor. 210'dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren Mastercard, dünyanın neresinde olursa olsun müşterilerini ve kart sahiplerini siber saldırılara karşı korumak için son teknolojiyi kullanarak güvenlik çözümleri sunmaya devam ediyor. Mastercard'ın Amerika’daki Siber Füzyon Merkezi’nin kabiliyetlerine sahip olan Avrupa Siber Dayanıklılık Merkezi de Şirket’in müşterilerinin, Avrupa'daki ortaklarının ve daha geniş anlamda ödeme ekosisteminin karşılaştığı daha karmaşık siber tehditleri öngörme ve önleme konusundaki kararlılığını gösteriyor.