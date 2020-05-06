Mastercard Avrupa başkanlığına Mark Barnett atandı

Mastercard’ın Türkiye de dahil 53 ülkeyi kapsayan Avrupa operasyonu; perakendeciler, finansal kurumlar ve işletmelerle yapılan ortaklıklar aracılığı ile 950 milyondan fazla kişiye hizmet veriyor. Yeni görevinde Uluslararası Başkan Gilberto Caldart'a raporlayacak olan Barnett, 1 Haziran 2020'den geçerli olmak üzere de Mastercard'ın Yönetim Komitesine katılacak.

Barnett, Avrupa Başkanı olarak atanmadan önce İngiltere, İrlanda İskandinav ve Baltıklar Bölge Başkanı olarak görev yaptı. Sektöre ve insanların ödeme şekillerini değiştiren yeni teknolojilere yönelik derin bilgi birikimi, Mastercard'ın birçok ülkede başarı kazanmasında kritik bir nokta oldu. 2003 yılında katıldığı Mastercard’da Avrupa’nın yanısıra, küresel çapta da farklı roller üstlenen Barnett, bireysel bankacılık ve ödeme sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip.

Barnett, yıl sonunda emekli olan şu anki Mastercard Avrupa Başkanı Javier Perez'in yerini alacak. 1996 yılında Mastercard'a katılmış olan Perez, 15 yıldır yürüttüğü Mastercard Avrupa Başkanlığı’ndan önce çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Mastercard’daki çeyrek asra yaklaşan tecrübesinde Perez, kurduğu yıldız ekiple, ödemelerin olağanüstü büyümesini sağlarken, ödeme ekosistemindeki yenilikçiliğin desteklenmesi ve güvenin artırılması amacıyla iş dünyası, hükümetler ve düzenleyicilerle ortaklıklar hayata geçirdi.