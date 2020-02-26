Marvel ve Netmarble yeni oyunlarını tanıtmaya hazırlanıyor

Netmarble, ABD’nin Boston kentinde 27 Şubat – 1 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek PAX East 2020 Fuarı’nda Marvel ile birlikte Marvel Mystery Panel adlı bir sunum yapacağını duyurdu.

Beş yıl boyunca dünyanın dört bir yanından 120 milyon kişi popüler mobil oyun MARVEL Future Fight’ta tehlikeli bir çağın başlamasına engel olmak için savaştı. Marvel Games ve Netmarble yepyeni bir oyun yayınlamak için bir araya geldiğinde o kaotik gelecek de gelmiş oldu. Yeni oyunun açıklanacağı panelde, Marvel Games ve Netmarble’ın yaratıcı ekipleri yakında dünyayı sürükleyecek devrim niteliğinde bir oyun tasarlamak için nasıl bir araya geldiklerini anlatacak.

Etkinlik detayları:

Tarih: 1 Mart 2020, Pazar

Saat: 15:30 ET - 16:30 ET

Yer: Albatross Theater, Boston Convention & Exhibition Center - 415 Summer Street, Boston, MA 02210

Paneli Marvel Yeni Medya Başkan Yardımcısı ve Creative Yöneticisi Ryan Penagos sunacak. Panelde Marvel Games Başkan Yardımcısı ve Kreatif Şefi Bill Rosemann, Marvel Games Ürün Direktörü Danny Koo, Marvel Comics yazarı Marc Sumerak, Netmarble US Başkanı Simon Sim gibi Netmarble ve Marvel’in kilit isimleri ve yetenekleri yer alacak.