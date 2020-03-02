MARVEL Future Revolution: Açık dünya RPG oyunu geliyor

MARVEL Future Fight mobil oyununun arkasındaki şirket olan Netmarble, bir kez daha Marvel Entertainment ile yeni oyunları MARVEL Future Revolution için bir araya geliyor. Yeni hikayesi ve MARVEL Süper Kahramanları ve Süper Kötüleri ile MARVEL Future Revolution Marvel’in ilk açık dünya mobil oyunu.

MARVEL Kahramanları evreni kurtarmak için savaşıyor

Marvel Comics yazarı Marc Sumerak (Avengers, Thor, Iron Man, Fantastic Four, Black Panther, Captain Marvel, vb.) tarafından yazılan MARVEL Future Revolution’ın hikayesi, tüm boyutlardaki pek çok Dünya’nın etkileşimi ile ortaya çıkan yeni ‘Primary Earth’ ile başlıyor. Yeni kurulan ‘Omega Flight’ ajanı olarak Süper Kahraman takımında yer alan oyuncular, Süper Kötüler ile acımasız bir çarpışmaya girerek şüpheli olaylara son verip evreni kurtarmaya çalışacak.

Netmarble ve Marvel, 1 Mart 2020 tarihinde PAX East 2020 Fuarı’nda resmi MARVEL Future Revolution tanıtım videosunu paylaştı ve katılımcılara oyunu ilk kez göstermiş oldu. Oyun, tamamı 3D olan, AAA kalitesinde görseller ile devasa boyutta ve eşsiz özgürlükte bir oyun deneyimi sunuyor. İki şirket arasındaki bu yeni ortaklık, oyunculara ve Marvel hayranlarına Captain America, Captain Marvel, Spider-Man ve Doctor Strange gibi pek çok Süper Kahraman karakterinden biri olarak, Xandearth, Sakaar ve diğer ikonik mekanları içeren açık bir dünyaya adım atma şansı veriyor.

Marvel Games Başkan Yardımcısı ve Kreatif Yöneticisi Bill Rosemann: “Marvel Evrenini genişleyen bir açık dünya olarak deneyimlemek isteyen hayranları, MARVEL Future Revolution ile yeni sıra dışı yerlerde gezinme şansının yanı sıra, en sevdikleri Kahramanları daha önce görülmemiş kostüm kombinasyonlarıyla giydirme şansını elde edecek” dedi ve ekledi: “Neredeyse beş yıldır başarıyla devam eden MARVEL Future Fight ortaklığından sonra Netmarble ile bir kez daha çalışacağımız için heyecanlıyız ve MARVEL Future Revolution ile oyunculara arkadaşlarıyla beraber sayısız eğlenceli saat geçirebilmelerini sağlayıp evreni kurtarmalarını dört gözle bekliyoruz.”