Marvel Future Fight için yeni güncelleme geliyor
Netmarble’ın popüler mobil oyunu Marvel Future Fight için gelen güncellemede oyuna ‘Dark Avengers’ çizgi roman serisinden esinlenilen yeni bir güncelleme getiriyor. Dark Avengers, eski Yeşil Cin olan Norman Osborn’un, kahraman olarak kendini tanıtan Süper Kötü takımıyla dünya çapında hükmünü konu alıyor.
Bugünün güncellemesi oyuna altı yeni karakter ekliyor, Sentry, Scorpion, Daken, Ares, Ay Taşı ve Molekül Adam ve bunlara ek olarak Yeşil Cin ve Bullseye için Dark Avengers kostümünü içeren yeni kostümler oyuncuların toplaması için açıldı.
Ek olarak yepyeni Epik Görevde kendini düzeltmiş süper kötüleri konu alan hikaye oyuncuların tadını çıkarması için eklendi. Ana karakter Sentry bu Epik Görevde alınıp anında Kategori-3’e yükseltilebilir ve Ajanlar Sentry’yi geliştirirken görevleri tamamlayarak yeni kahramanları alabilir.
MARVEL Future Fight için diğer eklentiler şunları içerir:
- ‘Potansiyel Uyandırma’ ve yeni Uyanmış yetenekler Bullseye, Ay Taşı ve Ares için açıldı
- ‘Potansiyel Farket’ Scorpion, Daken, Ares, Ay Taşı ve Molekül Adam için açıldı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle