Marvel Future Fight için yeni güncelleme geliyor

Bugünün güncellemesi oyuna altı yeni karakter ekliyor, Sentry, Scorpion, Daken, Ares, Ay Taşı ve Molekül Adam ve bunlara ek olarak Yeşil Cin ve Bullseye için Dark Avengers kostümünü içeren yeni kostümler oyuncuların toplaması için açıldı.

Ek olarak yepyeni Epik Görevde kendini düzeltmiş süper kötüleri konu alan hikaye oyuncuların tadını çıkarması için eklendi. Ana karakter Sentry bu Epik Görevde alınıp anında Kategori-3’e yükseltilebilir ve Ajanlar Sentry’yi geliştirirken görevleri tamamlayarak yeni kahramanları alabilir.

MARVEL Future Fight için diğer eklentiler şunları içerir: