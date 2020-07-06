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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 07:36,Son Güncelleme:

Mars'taki Korolev kraterinin buzla kaplı görüntüsü yayınladı

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Mars'taki Korolev kraterinin buzla kaplı görüntüsü yayınladı
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Avrupa Uzay Ajansı, Marsta bulunan Korolev kraterinin buzla kaplı görüntüsünü yayınladı.

Avrupa Uzay Ajansı, Marsta bulunan Korolev kraterinin buzla kaplı görüntüsünü yayınladı.Marsın en büyük kraterlerinden 82 km genişliğindeki Korolev Krateri, Rus uzay teknolojisinin babası olarak bilinen baş roket mühendisi ve uzay aracı tasarımcısı Sergei Pavlovich Korolev’in (1907-1966) adıyla isimlendirildi.

Marstaki Korolev kraterinin buzla kaplı görüntüsü yayınladı

ESA, 2018 yılında kraterin değişik açılardan çekilmiş fotoğraflarını HRSC teknolojisiyle görüntü haline getirdi.

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