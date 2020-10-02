Marshall'dan 80 saat bataryası bitmeyen kablosuz kulaklık

Kulaklık sektöründe uzun yıllara dayanan bir deneyimi olan Marshall, yeni kablosuz kulaklığı olan Marshall Major IV'ü görücüye çıkardı. 40mm dinamik sürücüleri kullanan ürün, ses frekansları konusunda oldukça başarılı.

Dış kısmında yer alan kontrol paneli ile ses açıp kapatabilirken, çağrılara cevap da verebiliyorsunuz. Bunun için telefona da dokunmanıza gerek kalmıyor.

Tasarım olarak alışılagelmiş Marshall kulaklık görünümüne sahip olan ürünün en dikkat çeken özelliği ise batarya kısmında gizli. Tek şarj ile 80 saate kadar batarya ömrü sunan ürün, böylece 37 saat batarya ömrüne sahip olan Major III modelini de ikiye katlamış oldu.

Kablolu ve kablosuz olarak şarj olabilen Marshall Major IV, 150 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.



