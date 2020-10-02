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GeriTeknoloji Marshall'dan 80 saat bataryası bitmeyen kablosuz kulaklık
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Teknoloji
Haber Giriş: 02.10.2020 - 06:33 | Son Güncelleme:

Marshall'dan 80 saat bataryası bitmeyen kablosuz kulaklık

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Marshall'dan 80 saat bataryası bitmeyen kablosuz kulaklık
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Dünyanın önde gelen kulaklık üreticilerinden Marshall, yeni modellerinden Marshall Major IV ile önemli bir yenilik sunuyor. Şirketin iddiasına göre kulaklığın batarya ömrü 80 saate kadar dayanabiliyor.

Kulaklık sektöründe uzun yıllara dayanan bir deneyimi olan Marshall, yeni kablosuz kulaklığı olan Marshall Major IV'ü görücüye çıkardı. 40mm dinamik sürücüleri kullanan ürün, ses frekansları konusunda oldukça başarılı.

Dış kısmında yer alan kontrol paneli ile ses açıp kapatabilirken, çağrılara cevap da verebiliyorsunuz. Bunun için telefona da dokunmanıza gerek kalmıyor.

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Marshall Major 4 tanıtıldı: İşte fotoğrafları
Marshall Major 4 tanıtıldı: İşte fotoğrafları

Tasarım olarak alışılagelmiş Marshall kulaklık görünümüne sahip olan ürünün en dikkat çeken özelliği ise batarya kısmında gizli. Tek şarj ile 80 saate kadar batarya ömrü sunan ürün, böylece 37 saat batarya ömrüne sahip olan Major III modelini de ikiye katlamış oldu.

Kablolu ve kablosuz olarak şarj olabilen Marshall Major IV, 150 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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