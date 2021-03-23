MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Mars evi'nin fiyatı belli oldu
GeriTeknoloji 'Mars evi'nin fiyatı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 23.03.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

'Mars evi'nin fiyatı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Mars evi'nin fiyatı belli oldu

İnternet üzerinden dijital bir 'Mars evi' de satışa çıkarıldı. Bu satışa çıkarılan ilk dijital ev olarak tarihe geçerken, ev şeffaf duvarları ile dikkat çekti.

İnsanoğlunun uzayın keşfinde sıradaki hedefi konumunda bulunan Mars ilginç bir haber ile gündemde.

Son günlerde duymaya alışık olduğumuz NFT (Nonfungible Token) bu sefer Mars için devrede.

Kanadalı bir sanatçı olan Krista Kim tarafından tasarlanan dijital 'Mars evi'nin fiyatı belli oldu.

NFT çılgınlığı hız kesmiyor: Robot Sophia tarihe geçti
NFT çılgınlığı hız kesmiyor: Robot Sophia tarihe geçti

Sanatçı Mars için tasarladığı dijital evi NFT ile imzaladı. Dijital ev için belirlenen fiyat ise 500 bin dolar olarak açıklandı.

Bu satışa çıkarılan ilk dijital ev olarak tarihe geçerken, ev şeffaf duvarları ile dikkat çekti.

Mars evinin fiyatı belli oldu

NFT en son Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 15 yıl önce paylaştığı ilk Twitter mesajını açık artırmayla satması ile gündeme gelmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi