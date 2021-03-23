İnsanoğlunun uzayın keşfinde sıradaki hedefi konumunda bulunan Mars ilginç bir haber ile gündemde.

Son günlerde duymaya alışık olduğumuz NFT (Nonfungible Token) bu sefer Mars için devrede.

Kanadalı bir sanatçı olan Krista Kim tarafından tasarlanan dijital 'Mars evi'nin fiyatı belli oldu.

Sanatçı Mars için tasarladığı dijital evi NFT ile imzaladı. Dijital ev için belirlenen fiyat ise 500 bin dolar olarak açıklandı.

Bu satışa çıkarılan ilk dijital ev olarak tarihe geçerken, ev şeffaf duvarları ile dikkat çekti.

NFT en son Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 15 yıl önce paylaştığı ilk Twitter mesajını açık artırmayla satması ile gündeme gelmişti.