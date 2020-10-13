Maokai Counter (Ct) - Maokai Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Gölge Adaların doğadışı yaratıkları ile karşı savaşan öfke dolu dev bir treant olan Maokai büyük bir felaket sonrasında çarpık bir intikam kuvvetine dönüşmüştür. Farklı pek çok özelliği ve yeteneği bulunan Maokai oyun sevenler tarafından merak edilmektedir.

Maokai Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Maokai Gölge adaları içerisinde doğal olmayan pek çok korkular ile savaşan treanttır. Başına gelen kötü bir felaket sonrasında intikam kuvvetine dönüşmüştür. Bir zamanlar oldukça barışçıl bir doğa ruhuna sahip Maokai büyük bir öfke ile Gölge Adalar'ın hayatını kaybetmesini önlemeye çalışmaktadır.

Maokai Counter güçlü rakipleri ve zayıf rakipleri bulunmaktadır. Bunlardan güçlü rakipler şunlardır:

- Karthus

- Katarina

- Elise

- Gnar

- Volibear

- Kassadin

- Darius

- Vladimir

- Azir

- Riven

Maokai Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Maokai Counter güçlü rakiplerinin yanı sıra zayıf rakipleri de bulunmaktadır. Zayıf rakipleri ise şunlardır:

- Shyvana

- Dr. Mundo

- Swain

- Shaco

- Lee Sin

- Pantheon

- Nasus

- Singed

- Teemo

Maokai Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Gölge Adalar'ın hayatını kaybetmesini ve kendi evini eski güzelliğe kavuşturmasını amaçlayan Maokai'nin pek çok iyi yönleri ve yetenekleri bulunmaktadır. Maokai'nin yetenekleri şu şekildedir:

- Yeteneklerden birisi öz büyüsüdür. Normal saldırıcı Maokai 'i ılımlı bir şekilde bekleme süresi ile iyileştirir. Ayrıca her bir yeteneğini kullandığında bu bekleme süresi azalmaktadır.

- Yeteneklerinden birisi düşmanlarını şok dalgası ile geri çevirmesidir.

- Maokai kök öbeğine dönüşür ve hedeflenememektedir. Böylece hedefe doğru atılır ve varlığı ile sabitler.

- Ayrıca Maokai gözetlemek için bölgeye bir fide atar. Bu fidelerin en etkili oldukları yer çalılardır.

- Maokai'nin bir diğer yeteneği yavaş ilerleyerek karşısına çıkan tüm düşmanlara zarar veren ve köklerden oluşan duvarlar ve dikenler oluşturabilir.