Mana coin nedir?

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Mana coin, Decentraland (Merkeziyetsiz), Ethereum blok zinciri tarafından desteklenen bir sanal gerçeklik platformudur. Kullanıcılar içerik ve uygulamalar oluşturabilir, deneyimleyebilir ve bunlardan para kazanabilir. Platformun ana özelliklerinden biri, sanal gerçekliğinde arazi satın alma ve üzerine inşa etme yeteneğidir.

Decentraland'deki arazi kalıcı olarak topluluğa aittir ve onlara yarattıkları üzerinde tam kontrol sağlar. Kullanıcılar, blok zinciri tabanlı bir parsel defteri üzerinde sanal arazinin mülkiyetini talep ediyor.

Arazi sahipleri, bir dizi kartezyen koordinat (x,y) ile tanımlanan arazi kısımlarına hangi içeriğin yayınlanacağını kontrol eder. İçerikler, statik 3B sahnelerden oyunlar gibi etkileşimli sistemlere kadar değişebilir.

MANA belirteci, diğer mal ve hizmetlerin yanı sıra sanal arazi satın almak için kullanılabilir.