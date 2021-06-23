Malwarebytes indir - Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Antivirüs & Malware temizleme uygulaması

Malwarebytes uygulaması tüm uygulama mağazalarında yer alan uygulamalardan biridir.

Malwarebytes Nedir ve Ne İşe Yarar?

İnsanlar kullandıkları telefonlara bilinmeyen kaynaklardan uygulama veya dosya yükleyebiliyor. Yüklenen dosyaların zararlı olması nedeniyle, telefonlardaki bilgiler çalınabiliyor. Malwarebytes uygulaması kişilere telefonlarını virüslerden korunmasına yardımcı oluyor. Malwarebytes uygulaması telefonlarda oluşan tüm kötü yazılımları ortadan kaldırabiliyor.

Kişiler telefonlarına herhangi bir dosya yüklediğinde dosyaların zararlı olmasını Malwarebytes uygulaması tespit edebiliyor. Zararlı dosyaları tespit etmesiyle bilinen Malwarebytes, her telefonda kullanılan bir uygulamadır. Kişiler telefonlarındaki zararlı dosyalardan kurtulmak için Malwarebytes uygulamasını telefonlarına yüklemelidir.

Malwarebytes Nasıl İndirilir?

Telefonları virüslerden koruyan Malwarebytes uygulaması pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Telefonlarına Malwarebytes uygulamasını yüklemek isteyenler, mağazalardan Malwarebytes uygulamasına ulaşabiliyor. Kullanıcılar uygulamaların indirildiği dükkanlardan Malwarebytes uygulamasın ulaşabiliyor ve istediği her an internet yardımıyla yükleme yapabiliyor.

Malwarebytes İOS App Store İndirme Linki

Telefonların güvenliğini sağlamak isteyen İOS kullanıcıları telefonlarına Malwarebytes uygulamasını yüklemek istiyor. Malwarebytes https://apps.apple.com/us/app/malwarebytes-mobile-security/id1327105431 linkinden İOS kullanıcılarına sunuluyor. Link kullanılarak Malwarebytes uygulaması kolayca İOS telefonlarına indirilebilir. İndirilen Malwarebytes uygulaması İOS telefonlarına otomatik olarak kurulur ve kullanıma hazır hale getirilir.

MALWAREBYTES İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Malwarebytes Android Google Play İndirme Linki

Malwarebytes uygulaması android telefonlarda olması gereken bir koruma uygulamasıdır. Telefon güvenliği için önemli olan Malwarebytes uygulaması https://play.google.com/store/apps/details?id=org.malwarebytes.antimalware&hl=tr&gl=US linki üzerinden tek tıkla indirilebilir. Telefon kullanıcıları Malwarebytes uygulamasını link üzerinden telefonlara yükleyebilir ve android sistemlerinde çalıştırabilir.

MALWAREBYTES ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Malwarebytes Nasıl Yüklenir?

Malwarebytes uygulamasının nasıl yükleneceği araştırılan bir bilgidir. Malwarebytes uygulaması telefonlara kolayca kurulum yapılabiliyor. Öncelikle Malwarebytes uygulaması telefonlara indirilmelidir. Telefonlara internet kullanılarak indirilen Malwarebytes uygulaması işletim sistemleri tarafından kurulur. Telefonlara kurulan Malwarebytes uygulaması tıklanarak çalıştırılır ve ayarlamalar yapılır. Otomatik olarak hizmet sağlayan Malwarebytes uygulaması, herhangi bir sorun oluştuğunda telefon sahiplerine bildirim gönderir.

Malwarebytes Nasıl Kullanılır?

Malwarebytes uygulaması, son derece kolay kullanıma sahip bir uygulamadır. Virüslere karşı koruma özelliği sağlayan uygulama, telefonlara yüklenerek kolayca kullanılabilir. Malwarebytes uygulamasını yükleyenler ekstra olarak bir ayar yapmasına gerek yoktur. Malwarebytes tamamen otomatik olarak sistemi tarayarak, telefonlarda olan zararlı dosyaları tespit eder ve siler.

Malwarebytes uygulaması zararlı dosyaları silmeden önce kullanıcılardan izin talep eder. Her ne kadar zararsız olsa da, bazı dosyalar uygulama tarafından zararlı olarak görülebilir. Kişilerin tercihine göre Malwarebytes uygulaması dosyaları silebilir veya saklayabilir.

Malwarebytes'in Özellikleri Neler? Malwarebytes İncelemesi

Telefonlardaki kötü yazılımları tespit etmek Malwarebytes uygulamasıyla mümkündür. Eğer kişiler Malwarebytes uygulamasını telefonlarına yüklediyse, tüm indirilen dosyalar en iyi şekilde taranır. Malwarebytes uygulaması dosyaları tarayarak, herhangi bir virüslü dosyanın olup olmadığını tespit eder. İndirilen dosyaları denetleyen Malwarebytes uygulaması, son derece etkili bir koruma uygulamasıdır.

Telefonda herhangi bir virüslü dosya bulunuyorsa, Malwarebytes tüm dosyaları tespit eder ve siler. Telefonların temizliğini ve gereksiz dosyaların kaldırılmasında da etkili bir uygulamadır. Malwarebytes telefonlara yüklenerek, tüm kötü yazılımlardan korunmak mümkündür. Malwarebytes uygulaması tüm kullanıcılara aynı hizmetleri sağlayarak telefonların güvende kalmasına yardımcı olur.

Malwarebytes Nasıl Silinir?

Malwarebytes uygulamasını yükledikten sonra silmek isteyenler, ayarlardan uygulamaya ulaşabilir. Malwarebytes uygulaması uygulamalar kısmından bulunarak kolayca silinebilir. Malwarebytes uygulaması silindikten sonra telefonlardan kolayca kaldırılır. Tekrar yüklemek isteyenlerin mağazalardan Malwarebytes uygulamasını indirmesi gerekir.