Malware nedir ve nasıl temizlenir? Malware temizleme ve Malware programları  

Malware genellikle Scumware olarak da adlandırılmaktadır. Malware bilgisayarın neredeyse tüm ayarlarını değiştiren, yazılımları ortadan kaldıran ve sistem hatalarına neden olan kötü amaçlı bir yazılımdır.

Malware Nedir?

Bilgisayarlar korunmasız olduğu takdirde bazı kötü amaçlı yazılımlar tarafından hedef haline getirilebilir. Malware ise bilgisayarın ayarını değiştiren, sistem hatalarına neden olan ve bilgisayarları çeşitli saldırılara tamamen açık hale getiren kötü amaçlı bir yazılım olarak öne çıkar. Buna göre bilgisayarlar virüslü bir yazılımın inmesi ile ve ya virüslü bir yazılımın çalıştırılması sonucunda Malware'nin etkisi altına da girebilir.

Kötü bir bilgisayar virüsü olan Malware kullanılarak para kazanmak ve insanların bilgilerini çalmak da mümkün olabilir. Bu virüs aynı zamanda sistemler üzerinde hatalar da meydana getirebilir.

Malware Nasıl Temizlenir?

Bilgisayarlar için oldukça tehlikeli bir virüs olan Malware yazılımının varlığından şüphe duyulduğunda geç kalmadan önlem almak gerekir. Özellikle de zaman kaybetmeden bilgisayarın taranması gerekir. Bilgisayarın temizlenmesi için bilgisayarlara sürekli destek sağlayan antivirüs yazılımı satın alınmalıdır. Böylece her türlü internet tehditlerine karşı konulabilir. Bu sayede Malware gibi kötü yazılımlardan da korunma sağlanır. Bunun dışında bilgisayarda bulunan Malware yazılımlarının temizlenmesi içi bazı ücretsiz yazılımlar indirildikten sonra bilgisayara doğru bir şekilde kurulumu yapılabilir. Bilgisayarda olası bir virüs tehdidi olduğunda ise mutlaka önlem alınması gerekir.

Malware Temizleme ve Malware Programları

Bilgisayarlara bazı nedenlerden dolayı virüs saldırıları olabilir. Özellikle de en çok bulaşan zararlı yazılımlardan birisi olan Malware bilgisayara bulaştığı takdirde çeşitli sorunlar ön plana çıkabilir. Özellikle aşırı RAM kullanıldığı için bilgisayarın performansı düşer. Bilgisayarde sekmeler ve reklamlar sürekli açılır ve asla kapanmaz. Ayrıca bilgisayarda ana sayfalar da kolay kolay değişmez. Bilgisayarda antivirüs programı devre dışı kaldığında Malware virüs programı da daha hızlı bilgisayara etki eder.

Bilgisayardaki sistemi Malware virüsten temizlemek için de birbirinden farklı yöntemler bulunur. Malware yazılımının bulaşmasını gidermek için ilk süreçte Malwarebytes Anti Malware, AdwCleaner ve Junkware Removal Tool kullanılabilir. Tarayıcıdan kaynaklanan Malware sorunu bu sayede temizlenebilir. Bunun yanı sıra Malware virüsün temizlenmesi için Zemana Antimalware ve Emsisoft Emergency Kit ikilisi de kullanılabilir.

Malware Temizleme Yolları İle İlgili Merak Edilenler

Bilgisayara bulaşan Malware yazılımını temizlemek için bazı programların kullanılması da gerekir. Bilgisayar güvenli moda girildiğinde tarayıcı mutlaka açılmalı. Sonrasında ise ESET Online Scanner ve Micro House Call araçları kullanılarak tüm sistem taratılmalıdır. Bilgisayarın temizlenmesi için hiçbir şey işe yaramazsa sistem tamamen sıfırlanmalıdır. Bilgisayar sistemi sıfırlanırken kişisel veriler de harici diske yedeklenmelidir.

Bu şekilde sabit disk de tamamen temizlenmelidir. Bilgisayar iyice temizlendikten sonra yedekler de bilgisayara geri yüklenmelidir. Malware, bilgisayar için oldukça kötü bir yazılımdır. Bu kötü yazılımlar bilgisayara girdiği takdirde bilgisayar yavaşlatarak bilgi çalabilir. Bazı durumlarda da bilgisayar bot görevi görür ve başkaları tarafından kullanılır. Uzaktan bilgisayara erişim sağlandığında bilgisayar da siber saldırılara maruz kalabilir.

Zararlı yazılımlara karşı da mutlaka dikkatli olunmalıdır. Bu sayede Malware kötü yazılımının hemen temizlenmesi gerekir. Bunun yanı sıra bilgisayarların güvenlik önlemleri alınarak tüm donanımların da yeterli olması gerekir. Bu şekilde kötü yazılımlara karşı savunma yapılır.