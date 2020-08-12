Mahkeme kararı: Uber ve Lyft sürücüleri kadrolu çalışandır

Firmaların ihtiyati tedbir kararına itiraz etmek için 10 günleri var.

Uber ve Lyft, çalışanlarıyla belirsiz süreli sözleşme yapmak yerine geçici ve kısa dönemli kontratlar yaparak çalışıyordu. Kendi şartlarını belirleyen şirketler, sürücülerin haklarını korumaması sebebiyle de eleştiriliyordu.

California'da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren B5 adlı yeni bir yasa, bu tür çalışanlar için tatil hakkı ve hastalık ücreti hakkı tanıdı.

Yasa, yapılan işin şirketin ana iş kolundan farklı olup olmadığına bakarak işveren kuruluşun çalışanları performansları üzerinden değerlendirmemesi gerektiğini söylüyor.

Ardından başlayan tartışmanın ilk adımında ise Uber ve Lyft kendilerinin işveren kuruluş olarak görülmemeleri gerektiğini savundu.

'Firmaların söylemleri iddialarıyla çelişiyor'

Yargıç Ethan Schulman ise açılan davada iki şirketin talebinden farklı bir karara imza attı. Yargıç Schulman, firmaların söylemlerinin başka yerlerde öne sürdükleri iddialarla çeliştiğini söyledi.

Bir Uber sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Sürücülerin büyük çoğunluğu bağımsız olarak çalışmak istiyor. Kaliforniya yasaları kapsamında durumun böyle kalmasını sağlamak için uygulamamızda zaten önemli değişiklikler yaptık" dedi.

Lyft de benzer bir açıklamayla sürücülerin "kadrolu çalışan olmak istemediklerini" söyledi.



