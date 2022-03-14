Magic UI 6.0 güncellemesi yayında

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Magic UI 6.0 güncellemesi duyuruldu. Android 12 tabanlı Magic UI 6.0, şirketin bağımsız olarak geliştirilmiş özel arayüzü olarak kullanılıyor. Bu özelleştirilmiş arayüz, yapay zeka destekli yazılım özellikleri ve optimizasyonları sunarak, orijinal, akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.



Güncelleme, 2022'nin ikinci çeyreğinde 50 Serisi ve 2022'nin üçüncü çeyreğinde ise kablosuz (OTA) yükseltmesi ile 50 Lite için yayınlanacak.

Efficient Smart Desktop işlevine sahip Magic UI 6.0, kullanıcıların ekranlarındaki widget kartlarını özelleştirmelerine, yeniden boyutlandırmalarına ve uygulamaları açmadan bilgilere kolayca erişmelerine olanak tanıyor. Magic UI 6.0, önceki arayüze kıyasla daha fazla uygulamanın arka planda çalışmasını sağlıyor.