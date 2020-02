Magic: ManaStrike’da iki yeni Planeswalker savaşa katılıyor

Netmarble’ın Ocak ayında dünya çapında piyasaya sürdüğü ve Wizards of the Coast markası Magic: The Gathering için geliştirdiği ilk oyun olan Magic: ManaStrike için ilk güncelleme yayınlandı. Güncelleme rakip oyuncuların keşfedeceği iki eşsiz Planeswalker, yepyeni kartlar ve diğer oyun standartlarının geliştirilmesini içeriyor.

Angarath ve Koth of the Hammer ile tanışın

Magic: ManaStrike’ın en yeni Planeswalker’ları, Ixalan diyarında ünlü bir korsan ve siyah/kırmızı bir pyromancer olan minotor Angrath ile Mirrodin diyarından kırmızı manaya sahip bir vulshok insan Planeswalker olan ve geomancy yeteneğinde uzmanlaşmış Koth of the Hammer.

Angrath’ın aktif yeteneği sersemletmedir ve AoE hasar için Flame Chain isimli yeteneğini kullanır. Angrath, ManaStrike sırasında öfkeli durumuna girerek, hareket ve saldırı hızını artırır. Koth of the Hammer yakın AoE saldırılarıyla hem yer, hem de hava düşmanlarına saldırır. Koth savaş alanına düşmanın tarafında girdiğinde sadece binalara saldırır. İki Planeswalker da oyuncular tarafından oyun içinde açılabilir ve kullanılabilir.

Magic Pass’te Koth Sezonu açıldı ve yepyeni Ajani Vengeant görünümü eklendi. Bu yeni görünüm, Ajani’nin görüntüsünü değiştirecek; yeni karakter animasyonları ve etkileri hem lobiden hem de savaş alanından görülebilecek.

Magic: ManaStrike’a gelen diğer yenilikler şunlar:

Toplanabilecek Yeni Kartlar: Emeria Angel (Beyaz), Hightide Hermit (Mavi), Carrion Crow (Siyah), Fire Shrine Keeper (Kırmızı), ve Sylvan Advocate (Yeşil).

Magic: ManaStrike Arkadaşlar özelliği geliştirmeleri: Oyuncular tanıdığı arkadaşlarının takma isimlerini oyun içinde aratarak takımılarına davet edebilecek. ‘Friend’s Match’ için, takma isimlerini aratarak arkadaşlarını ekleyip oyuncunun takımına davet edebilme.