Magic: ManaStrike’a iki yeni Planeswalker geliyor

Magic: ManaStrike için, 25 Mart’ta piyasaya sürülecek olan güncellemesini açıkladı. Güncelleme ek teklifler ve güçlendirmelerle beraber, iki hikâyeye sahip Planeswalker’ları da oyuna ekliyor.

Vivien Reed ve Teferi oyuna katılıyor



Magic: ManaStrike güncellemesinin bir parçası olarak gelen iki Planewalker Vivien Reid, yayını kullanarak ruh çağıran Yeşil-tür kolcu ile Teferi, güçlü zaman büyüsünü kontrol eden Dorminaria’lı Beyaz/Mavi büyücüdür. Oyuncular, her iki Planeswalker’ı da oyunda açabilir.

Mart güncellemesinin içinde bulunan diğer Magic: ManaStrike eklemeleri şunlardır:

• Magic Pass - Vivien Sezon tanıtımı.

• Yeni Magic Pass skin’i Mardu’s High Chief Angrath.

• Teferi için yepyeni satış kutlaması

Magic: ManaStrike, Magic: The Gathering’in hikayesini, hızlı bir PVP strateji oyunu olarak yeni bir yöne taşıyor. Planeswalker’lar ile bir savaşı kaybeden Magic: The Gathering’in en güçlü kötü karakteri Nicol Bolas, Planeswalker’ların zayıflıklarını bulmak için bir paralel evren yaratır. Oyuncular da Nicol Bolas bir anlaşma yaparak onun dünyasında Planeswalker ve birimlerini kontrol edip ona savaş raporları vermekle yükümlüdür.

Oyunun hayranları üç dakikalık maçlarla hızlı, kolay öğrenilebilir dinamik gerçek zamanlı savaşlarla dünyanın her yerindeki kişilerle savaşabilir. Savaş sırasında basit çekip bırakma hareketi ile oyuncular birim çağırabilir, büyü yapabilir, güçlü Planewalker’ları yönetebilir ve ikonik Magic: The Gathering kartlarını yüksek kalite 3D ile buluşturan yeni görsellerin tadını çıkarabilir.