Mağdur sayısı gün geçtikçe artıyor! Bu kez yaşananlar çok daha korkunç: 'Bir örgütle karşı karşıyayız, ölüm tehditleri aldık'

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Dijital oyunların çocuklar ve gençler üzerindeki tehlikeleri giderek artıyor. Özellikle bazı oyunlarda çeteleşme olgusu, çocukları ve gençleri çeşitli tehditlere maruz bırakıyor. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde hurriyet.com.tr’ye konuşan Uzman Astrolog Aygül Aydın’ın yaşadığı bir olay, dijital ortamda çocukların ne kadar savunmasız olduğunu gözler önüne serdi.

Aygül Aydın, oğlunun oynadığı ‘Brawl Stars’ adlı oyunda, çocukları tehdit ederek para talep eden bir çetenin varlığına şahit oldu. Oğlu, oyun içinde tehdit edilerek para vermesi için baskı altına alındı. Aydın, durumu öğrendiğinde aldığı yanıt dehşet vericiydi: “Anneni, babanı bulacağım. Evinizi biliyorum, geleceğim.”

Bu olay, çocukların dijital dünyada karşılaştığı tehlikelerin ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu haberin detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



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Şimdi ise tehlikenin daha da korkutucu bir boyutu ortaya çıktı! Uzun süredir Hollanda’da yaşayan E.A’nın oğlu E.A da Brawl Stars oyunundaki çetenin şantajlarına maruz kaldı.

“Oğlum, Brawl Stars oyununda dünya birincisi olarak büyük bir başarıya ulaştı. Oyun dünyasında yeteneğiyle ve emeğiyle bu noktaya gelen, binlerce takipçisi olan biri” diyen anne E.A, “Başarıları sayesinde YouTube’da da ciddi bir kitleye ulaştı ve canlı yayınlar açarak oyun hakkında içerikler üretmeye başladı. Ancak bu başarı, kötü niyetli kişilerin hedefi haline gelmesine yol açtı” dedi.





‘OĞLUMA ‘PEDOFİLİ’ VE ‘SAPIKLIK’ GİBİ AĞIR İTHAMLAR YÖNELTTİLER’

“Bu kişiler, YouTube üzerinden asılsız iddialar içeren yayınlar yaparak oğlumu ve bizi büyük bir iftira kampanyasının içine çektiler” diyen E.A, şöyle devam etti:

“Hiçbir delil olmadan, tamamen maddi menfaat elde etmek amacıyla, oğluma ‘pedofili’ ve ‘sapıklık’ gibi ağır ithamlar yönelttiler. Bunun amacı hem oğlumun kanalını çökertmek hem de onun takipçilerini kendi kanallarına çekerek izlenme üzerinden para kazanmak. Ancak olay yalnızca iftiralarla sınırlı kalmadı. Bu kişiler, alenen tehdit ve şantaj yoluna da başvurdu.

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Oğlumun kanalına yapılan yoğun şikâyetler sonrası, aracı kişiler üzerinden veya doğrudan, “Eğer bizimle anlaşmazsan kanalın kapanır” gibi açık tehditlerde bulundular. Yani, yalnızca dijital zorbalık değil, şantaj ve gasp amaçlı bir örgütlü hareketle karşı karşıyayız. Ayrıca, gayri resmi şekilde para almak için her türlü yola başvurduklarını da gördük. Önce iftira atıp, ardından dolaylı yollarla bu sorunu çözmek karşılığında para talep eden kişiler oldu. Bu durum, olayın ne kadar planlı ve sistematik bir saldırı olduğunu gösteriyor.”

‘ÖLÜM TEHDİRLERİ ALMAYA BAŞLADIK, BU DURUM DİJİTAL ZORBALIĞI DA AŞIP, CAN GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATAN BİR BOYUTA ULAŞTI’



“Bu organize yapı, YouTube’un şikâyet sistemini suistimal ederek oğlumun kanalına yönelik yoğun bildirimler yapıyor. Böylece kanalının kapanmasını sağlamaya veya en azından zarar görmesine yol açmaya çalışıyorlar” diyen E.A, “Daha da korkuncu, bu asılsız iddialar üzerinden kışkırtılan bazı insanlar, bize ölüm tehditleri göndermeye başladı. Yani iş dijital zorbalığı da aşıp, can güvenliğimizi tehlikeye atan bir boyuta ulaştı” ifadelerini kullandı.

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Bu süreçte hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını söyleyen E.A, “YouTube’un içerik politikaları çerçevesinde bu tür linç kampanyalarının nasıl bir suistimal oluşturduğunu platform yetkililerine ilettik. Aynı zamanda, bu kişiler hakkında iftira, tehdit, şantaj, gasp ve kişilik haklarına saldırı nedeniyle yasal işlemleri başlattık" dedi ve ekledi:



"Bizim yaşadığımız bu olay, yalnızca oğluma yapılan bir saldırı değil. Bugün ona yapılan, yarın başkasına yapılabilir. Bu nedenle dijital platformlarda içerik üreten herkesin bu tür iftiralara ve organize suç şebekelerine karşı bilinçli olması, sosyal medya linçlerine karşı daha sağlam bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Bunu bir oyun meselesi olarak değil, bir hukuk ve insan hakkı ihlali olarak görüyoruz.”







BRAWL STARS OYUNUNDA NELER OLUYOR?

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Brawl Stars, Supercell tarafından geliştirilen ve 2018 yılında piyasaya sürülen çok oyunculu bir aksiyon oyunu. Oyuncular, ‘Brawler’ adı verilen karakterleri seçerek üçe üç maçlara, hayatta kalma modlarına veya özel etkinliklere katılıyorlar. Oyun, hızlı tempolu savaş mekaniği, renkli grafikleri ve çeşitli oyun modları ile dikkat çekiyor.



Oyun içinde farklı modlar bulunuyor. Taş Kapmaca, Hayatta Kalma, Ödül Avı ve Soygun gibi modlar, oyunculara farklı stratejiler geliştirme fırsatı sunuyor. Oyuncular, karakterlerinin seviyelerini yükseltebiliyor, özel yetenekler açabiliyor ve farklı kostümler satın alabiliyorlar.



Aslında Brawl Stars oyunu, kendi başına bir problem oluşturmuyor; ancak oyun içinde ortaya çıkan çeteleşme durumuyla ciddi bir tehdit haline geliyor. Kötü niyetli gruplar, çocukları hedef alarak tehditler savuruyor ve şantaj yapıyor.



PEKİ, TEHLİKE TAM OLARAK NEREDE BAŞLIYOR? NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Brawl Stars, çevrimiçi bir oyun olduğu için oyuncular dünya çapında rastgele kişilerle eşleşebilir veya arkadaşlarıyla oynayabilir. Ancak, oyun içi sohbet sistemi kötü niyetli kişilere kapı aralayabilir. Bazı oyuncular, çocukları kandırarak kişisel bilgilerini öğrenmeye çalışabilir veya onları rahatsız edici mesajlarla hedef alabilir. Bu da siber zorbalık, dolandırıcılık ve kişisel veri güvenliği riskini ortaya çıkarır” dedi.



Sanal oyunların sanıldığından çok daha büyük tehlikeleri bünyesinde barındırdığının altını çizen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Oyuncular, hakaret, tehdit veya manipülasyon gibi davranışlarla hedef alınabiliyorlar. Oyuncular, sahte bağlantılarla kandırılarak hesap bilgilerini kaptırabiliyor. Bunun yanı sıra, oyunlarda yer alan sesli ve görüntülü sohbet sistemleri, çocukların yabancı kişilerle iletişim kurmasını kolaylaştırıyor ve onları manipülasyona açık hale getiriyor. Benzer riskler taşıyan diğer oyunlar arasında Roblox, Fortnite, PUBG Mobile, Free Fire ve Call of Duty: Mobile bulunuyor” şeklinde konuştu.



AİLELER NASIL ÖNLEM ALMALI?



Bu konuda ailelere büyük iş düştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, şu uyarılarda bulundu:



-- Ailelerin, çocuklarını dijital dünyada korumak için bazı önlemler alması gerekiyor. Öncelikle, çocukların cihazlarında ebeveyn denetimleri etkinleştirilerek hangi içeriklere erişebildikleri kontrol edilmeli. Çocuklara, sanal oyunlardaki yabancılarla iletişim kurmanın riskleri anlatılmalı ve herhangi bir tehdit veya para talebiyle karşılaştıklarında hemen ebeveynlerine haber vermeleri öğretilmeli.



-- Oyun içi mesajlaşmalar düzenli olarak kontrol edilmeli, şüpheli yazışmalar fark edilirse gerekli önlemler alınmalı. Çocukların telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini kimseyle paylaşmamaları konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, güvenli ve denetimli oyun platformları tercih edilerek riskler azaltılabilir.



Fotoğraflar: Alamy