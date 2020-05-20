Mafia: Trilogy | Efsane oyun serisi geri dönüyor

Başarılı eleştiriler alan Mafia suç ve drama serisi, dünya çapında 18 milyon adetten fazla satmayı başardı. Şimdi ise ilk defa, aksiyon ve macera dolu üç oyunun tamamını kusursuz bir üçleme ile modern konsolda oynayabilirsiniz. Mafia: Trilogy şu oyunları içeriyor:

Mafia: Definitive Edition – Çok sevilen oyunun sıfırdan yapılan “remake” versiyonu;

Mafia II: Definitive Edition – Hayranların sevdiği oyunun ultra HD ile güncellenmiş hali;

Mafia III: Definitive Edition – Ödüllü hikaye başyapıtının tekrar elden geçmiş hali.

Mafia: Trilogy’i 28 Ağustos tarihine kadar dijital olarak satın alan oyuncular, Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition oyunlarını PlayStation 4 üzerinden hemen oynamaya başlayabilirler. Mafia: Definitive Edition’ı da hazır hale geldiğinde indirerek 28 Ağustos’taki çıkış tarihinde oynayabilirler. Mafia: Trilogy oyunu fiziksel olarak 28 Ağustos tarihinde piyasaya çıkacak.

Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition oyunları ayrıca satın alınabilecek. Mafia II ve Mafia III oyunlarının Definitive Edition versiyonları bugünden itibaren PlayStation 4 üzerinden ayrıca satın alınabilir durumda. Her iki oyun da tüm orijinal ekstra içerik eklentilerine sahip ve ayrıca Mafia II, 4K uyumlu elden geçirilen grafiklerle birlikte geliyor.

Mafia: Definitive Edition – koleksiyonun en önemlisi – 28 Ağustos tarihinde kapsamlı ve orijinal Mafia oyununun sıfırdan, tamamen yeniden yapılmış haliyle; güncellenen zengin diyaloglar, genişleyen arka plan hikayesi ve ek ara sahnelerle birlikte geliyor. Tüm oynanış sahneleri ve özellikler, Mafia III’ün başarılı sinematik ve diğer geliştirmelere sahip oyun motoruyla yapıldı.

Mafia: Definitive Edition oyununun yapımına katkısı bulunan Çekya’daki Brno ve Prag, İngiltere’deki Brighton ve California’daki Novato stüdyolarının başında bulunan ve yapımı yürüten Hangar 13’ün Başkanı ve CCO’su Haden Blackman, “İlk Mafia oyunu, video oyunlarda ciddi hikayelerin nasıl kalıcı etkiler bırakabileceğini göstermişti. Tüm hayranlarının halen ilk oyuna nasıl saygı duyduğunu biliyoruz. Mafia hikayesinin başlamasının üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti. Şimdi ise yeni nesil oyuncuları, sevilen oyunla tanıştırmak ve en başından beri Tommy’nin hikayesini sevenleri yeni sunum tarzı, yeni hikaye elementleri ve yeni oynanışla buluşturmak için harika bir fırsatımız var. ” açıklamasını yaptı.

PlayStation 4 için Mafia III oyununa sahip olan tüm oyuncuların oyunları, hiçbir ek ücret ödemeden Mafia III: Definitive Edition’a yükseltilecek.