Mafia: Definitive Edition'a ait oynanış videosu yayınlandı
Oyuncuların büyük bir merakla beklediği Mafia: Definitive Edition’a ait yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Yenilenen grafikleriyle oyuncuları geçmişe götürmesi beklenen oyunda 'A Trip to the Country' görevinin yapıldığı bölüm paylaşıldı.
25 Eylül'de satışa sunulması beklenen Mafia: Definitive Edition için geri sayım sürerken diğer yandan yeni bir oynanış videosu ortaya çıktı. Mafia III'ün oyun motoru üzerinde geliştirilen Mafia: Definitive Edition, Mafia III'e göre çok daha iyi bir noktada duruyor.
Steam ve Epic Games üzerinden 259 TL'lik bir fiyatla satışa sunulması planlanan oyunun Xbox Store fiyatı da 259 TL olacak.
Oyunun çıkış tarihi daha önce ertelenmişti. İlk planlanan çıkış tarihi 28 Ağustos’tu, dünya çapında devam eden COVID-19 pandemisi bu gecikmede etkili oldu.
Oyunculardan biri ise Mafia I ile birlikte yeni Mafia oyununu yan yana getirdi ve aralarındaki farkı bariz bir şekilde ortaya koydu.
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