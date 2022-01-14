Mafia 3 sistem gereksinimleri neler? Mafia 3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Mafia 3 oyunu diğer serilerine göre sistem gereksinimleri bakımından daha yüksektir. Çeşitli platformlar için ortaya çıkmış ve çıktığı günden bu yana yoğun ilgi görmüş Mafia 3 oyunu için sistem gereksinimler araştırılmaktadır.

Mafia 3 Sistem Gereksinimleri Neler?

Mafia 3 oyunu 2016 yılında piyasaya çıkmıştır. Milyonlarca kişi tarafından da tam not almıştır. Bu nedenle sistem özellikleri merak edilmektedir. Mafia 3 oyununu yükselmek isteyen oyun severler gerekli olan sistem gereksinimlerini bilmeleri gerekmektedir.

Her bilgisayarın donanım özellikleri birbirinden farklıdır. Bu durum oyun severler tarafından önem arz etmektedir. Çünkü oyunlardaki sistem özelliklerinin bilgisayarlardaki özellikler ile uyuşması gerekmektedir. Bu anlamda Mafia 3 oyunu için önerilen ve minimum özellikler belirtilmiştir.

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Mafia 3 İçin Minimum (En Düşük) Sistem Gereksinimleri

Mafia 3 oyununun indirilmesi ve bilgisayarlarda oynanabilmesi için gereken gereksinimler vardır. Bunun için gerekli minimum sistem gereksinimler şunlardır:

- Minimum Windows 7 64 - bit işletim sistemi

- Minimum Intel I5 - 2500K, AMD FX - 8120 işlemci

- Minimum 6 GB RAM bellek

- Minimum 2 GB of Video Memory & NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870 ekran kartı

- Minimum 50 GB kullanılabilir depolama alanı

- Minimum DirectX Compliant Sound card ses kartı gerekmektedir.

Mafia 3 İçin Önerilen Sistem Gereksinimleri

- Önerilen Windows 7 64 - bit işletim sistemi

- Önerilen Intel I7 - 3770, AMD FX - 8350 4.0 GHz işlemci

- Önerilen 8 GB RAM bellek

- Önerilen 4 GB of Video Memory & NVIDIA GeForce GTX 780 or GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 290X ekran kartı

- Önerilen 50 GB kullanılabilir depolama alanı

- Önerilen DirectX Compliant Sound card ses kartı gerekmektedir.